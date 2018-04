Lion’s Coach’a lansman öncesi ilgi büyüktü

Anasayfa » Piyasa

22 Nisan 2018, 13:59

Lansman öncesi satışı gerçekleştirilen 13 metrelik yeni Lion’s Coach’lar için birbiri ardına 4 teslimat töreni, lansman sırasında gerçekleştirildi.

Astor

Artvin Ses

Sümer Seyahat

Eslem Turizm

14 Nisan Cumartesi günü Antalya’da düzenlenen teslimat törenleri, sırasıyla Astor, Artvin Ses, Sümer Seyahat ve Eslem Turizm için gerçekleştirildi. Teslimat törenlerine, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ev sahipliği yaparken, Mapar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Şahin de hazır bulundular.İlk törende 4 adet yeni Lion’s Coach 13 metre 2+1 VIP otobüs alan Astor adına firma sahibi Adnan As’a sembolik anahtar verildi. Sonrasında düzenlenen törenlerle ise 1’er adet yeni Lion’s Coach 13 metre 2+ alan Artvin Ses firma sahibi Hüseyin Bilir ve kardeşi Ramazan Bilir’e, Sümer Seyahat Genel Müdürü Hüseyin Erol’a, Eslem Turizm firma sahibi Volkan Emreli, otobüslerinin sembolik anahtarlarını teslim aldılar.Teslimat töreninde konuşan firma temsilcileri Adnan As, Hüseyin Bilir, Hüseyin Erol, Volkan Emreli, “Lion’s Coach’ın, Türkiye yollarında ve sektörde her açıdan kendini kanıtlamış bir otobüs olduğunu ve yeni nesli ise sunduğu tüm ayrıcalıkları benzersiz bir noktaya taşıdığını” vurguladılar.Yeni Lion’s Coach’un lansman öncesinde gelişen yoğun ilgi ve satıştan duydukları memnuniyeti dile getiren Can Cansu ve Yalçın Şahin ise “Yenilenen tüm yapısı ve sunduğu benzersiz ayrıcalıklarla bu yoğun talebin lansman sonrası da devam etmesini bekliyoruz. MAN Yeni Lions Coach; tasarım, ekonomi ve yolcu konforu ile 13 metre seyahat otobüsünde ‘en üstün otobüs’ olarak tanımlanabilir” şeklinde açıklamalarda bulundular.