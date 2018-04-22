TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Tourismo tercih edilmeye devam ediyor

Tourismo tercih edilmeye devam ediyor

Tarih 22 Nisan 2018, 13:55

Mercedes-Benz Türk 04 – 20 Nisan 2018 tarihleri arasında 3 yeni otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

Ben Turizm filosuna 1 adet Tourismo 16 RHD 2+1
Mercedes-Benz Türk bayii Koluman Gaziantep tarafından Ben Turizm’e satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1, Yunus Dal’a teslim edildi. Ben Turizm yetkilileri, Tourismo 16 RHD 2+1’i düşük yakıt sarfiyatı ve yüksek ikinci el değerine sahip olmasından dolayı tercih ettiklerini dile getirerek, aracı oldukça beğendiklerini ve Mercedes-Benz kalitesine çok güvendiklerini belirttiler.



Turtaş Taşımacılık Tourismo 15’i tercih etti
Mercedes-Benz Türk bayii Mengerler Ankara tarafından Turtaş Taşımacılık’a satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD, Davut Güzeller’e teslim edildi. Teslimat esnasında yetkililer, Yeni Tourismo 15 araçlarının müşteri dostu yakıt performansına ve sorunsuz sürüş deneyimine vurgu yaptı. Davut Güzeller, yolcuların tercih ettiği yüksek konfor ve güven duygusunun Yeni Tourismo 15 ile kolaylıkla karşılanabileceğini belirtti.



Conecto satışları devam ediyor
Mercedes-Benz Türk tarafından Kuzey Seyahat’e 1 adet Mercedes-Benz Conecto teslimatı gerçekleştirilmiştir. Kuzey Seyahat yetkilileri Conecto otobüsü ile ilgili olarak; sahip olduğu düşük yakıt masrafları ve yüksek konfor özellikleriyle şehir içi taşımacılığında sektördeki rakiplerinden ayrıştığını dile getirdiler. Bu alımı, Mercedes-Benz güvencesi ve Conecto’nun değişmeyen kalitesi nedeniyle gerçekleştirdiklerini belirttiler.



 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Lion’s Coach’a lansman öncesi ilgi büyüktü

 Lion’s Coach’a lansman öncesi ilgi büyüktü Lansman öncesi satışı gerçekleştirilen 13 metrelik yeni Lion’s Coach’lar için birbiri ardına 4 teslimat töreni, lan...

Mercedes 414 kamyon ve çekici teslim etti

 Mercedes 414 kamyon ve çekici teslim etti Mercedes-Benz Türk; Mart ayında 414 adet taşıyan çekici ve kamyon teslimatı gerçekleştirdi.
Vahit MAHMATLI
Endüstriyel tarih

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı