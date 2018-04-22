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Renault Trucks Long Haul Days, İstanbul’da düzenlenecek

Renault Trucks Long Haul Days, İstanbul’da düzenlenecek

Tarih 22 Nisan 2018, 13:44

Renault Trucks, 23 - 28 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da uluslararası bir etkinliğe imza atarak Long Haul Days organizasyonunu düzenleyecek.

Bu etkinlik, Afrika, Orta Doğu, Cezayir, Türkiye ve Şili'de uzun yol segmentinde faaliyet gösteren 500 müşteriyi bir araya getirecek. Katılımcılar, etkinlik boyunca çeşitli atölye çalışmalarında bulunma ve Formula 1 yarış pistinde Renault Trucks T, C ve K serilerini test etme şansını yakalayacaklar.  
Renault Trucks Long Haul Days etkinliği, 23-28 Nisan arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Renault Trucks'ın uzun mesafe serisine odaklanan bu etkinlik, Afrika, Orta Doğu, Cezayir, Şili ve Türkiye’den 500 müşteriyi bir araya getirecek. Davetli taşımacılık profesyonelleri, Renault Trucks uzmanlarıyla görüşmelerde bulunarak atölyelere katılabilecek ve T, C ve K serisi araçları test edebilecek.

Etkinlik, üç kapsamlı atölye çalışması ile İstanbul Formula 1 yarış pistinde gerçekleşecek:
-Birinci bölüm, test sürüşü olacak. Formula yarış pistinde müşterilere, hepsi yarı römorklu T ve C serilerini test etme imkanı verilecek. Ayrıca katılımcılar, ayrı bir off-road alanında, çekici konfigürasyonunda K ve C serisini test etme imkânına sahip olacaklar.

-İkinci atölye, kamyon ve çekicileri incelerken müşteri beklentilerine odaklanacak. Renault Trucks uzmanları, müşterilerin operasyon maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olmak üzere geliştirilen markaya ait taşıma çözümlerini öne çıkaracak.

-Üçüncü bir atölye, eğlenceli bir sürüş deneyimi için hazırlanacak. Sürüş simülatörleri ve profesyonellerin yönlendirdiği Renault Megane yarış aracı (160 bg) ve Caterham Supersport (180bg) spor otomobiller katılımcıların beğenisine sunulacak.

Renault Trucks T ve C serileri, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yol koşullarına göre geliştirilirken, Renault Trucks K serisi, özellikle inşaat sahaları ve zorlu koşullardaki taşımacılıklar için tasarlanmıştır.



 

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