Anasayfa » Busworld İzmir 2018 Yeni alçak tabanlı Isuzu Novociti Life, İzmir'de tanıtıldı 22 Nisan 2018, 13:37 Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, İzmir’de düzenlenen Busworld 2018 Fuarı’nda yeni alçak tabanlı midibüsü Novociti Life’nin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.



İlk kez 2017 yılında Belçika’nın Kortrijk şehrinde düzenlenen Busworld fuarında gün yüzüne çıkan ve Turquality kapsamında düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”’nün sahibi olan Isuzu Novociti Life’nin Türkiye’deki ilk tanıtımı da 19-21 Nisan 2018 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Busworld Fuarı’nda gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Anadolu Isuzu standında, markanın toplu ulaşımda öncü modelleri Citiport, Novo-S, Novolux, Turkuaz ve Visigo sergilenirken alçak tabanıyla şehirlerin yeni çözüm odağı olan yeni midibüs modeli Novociti Life’a ise ilgi büyüktü.







Otobüs konforunda alçak tabanlı midibüs Isuzu Novociti Life

Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen Pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, aynı zamanda alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor. Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve üretimi Anadolu Isuzu fabrikasında yapılan Yeni Isuzu Novociti Life, markanın ihracattaki agresif büyüme hedeflerine yardımcı olacak.



Yeni Novociti Life’nin Busworld Fuarı’ndaki basın lansmanında bir konuşma yapan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan; “Türkiye’nin midibüs segmentinde en fazla araç satan markası Anadolu Isuzu. İhracatta da 14 yıldır en fazla midibüsü biz satıyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz tüm otobüs ve midibüslerimiz, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede beğeniyle kullanılıyor. İnanıyoruz ki alçak tabanlı ve düşük işletim maliyetlerine sahip Yeni Isuzu Novociti Life de hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi görecek. Bu vesileyle İlk olarak 80 adet Novociti Life aracımızı Nisan ayı itibariyle Bingöl halkının kullanımına sunmaya başladığımızı da buradan müjdelemek istiyorum.” dedi.



Anadolu Isuzu’nun otobüs ürün grubunda 9.5 m uzunluğundaki Citibus modeli ile 7.5 m uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8 m uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkat çekiyor. Novociti Life’ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 nm tork üretiyor. FPT’nin EGR (Egzoz gazı geriçevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor. Novociti Life hem yurtiçinde hem de yurtdışında ZF marka manuel ve Allison marka otomatik şanzıman opsiyonlarıyla sunuluyor.



Yolcu kapasitesi Novociti’ye kıyasla 6 kişi daha artırılarak 60’a ulaşan Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan vermektedir. Bu sayede dış mekanı rahatlıkla gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli yolcular, Novociti Life’nin insan odaklı akıllı tasarımının tadını çıkarıyorlar.



Yolcular kadar sürücü için de konfor odaklı bir tasarıma sahip olan Novociti Life, ayarlanabilir direksiyon sistemiyle şoförlerin çalışma ortamlarını kendi ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmesine imkân vermektedir. Şoför mahalinin üst kısmında yer alan bölümde şoför dolabı veya opsiyonel olarak sunulan fan bölümü tercih edilebilirken, gösterge ve kontrol paneli ergonomik tasarımı sayesinde hem sürüş konforumu hem de güvenliğini arttırıyor.



Akıllı tasarım ile servis ve bakım kolaylığı

Yeni Isuzu Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. Motor bölümü arka kısma alınan Novociti Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna kavuştu. Motor ve yürüyen aksamın arkada olması, gerekli durumlarda şanzımanın ve motorun bakım ve onarımını da kolaylaştırırken araç arkasındaki kapak tasarımı da servis edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı. Motor bölümüne üç taraftan ulaşılabilmesine imkân sağlayan bakım kapakları sayesinde bakım işlemleri kolaylaşırken müdahale süresi de kısalıyor.



Küçük boyutlara rağmen artan yolcu kapasitesi

Rakiplerine oranla daha kompakt boyutlara sahip olan Novociti Life, selefi sayılabilecek Novociti’ye oranla ise daha fazla yolcu kapasitesi ve daha ferah bir iç mekan sunuyor. Modern bir dış tasarıma sahip olan Novociti Life, alçak tabanlı ve basamaksız platformu sayesinde engelli ve yaşlı yolcuların iniş binişlerini rahatlıkla yapmalarına imkan veriyor. Ön ve arkada yer alan havalı süspansiyon sistemleri hem daha konforlu bir seyahat sunuyor hem de Kneeling sistemi sayesinde araca erişimi kolaylaştırıyor. Kompakt ölçüleri sayesinde manevra kabiliyeti de artan Isuzu Novociti Life, Türkiye’de ilk olarak Mayıs ayında gerçekleştirilecek 80 adetlik dev teslimatla Bingöl’de hizmete başlayacak.







Anadolu Isuzu, Türkiye’de 7’ncisi düzenlenen Busworld Otobüs Fuarı’nda, ürün grubundaki tüm araçlarıyla fuarın en çok konuşulan markası oldu.İlk kez 2017 yılında Belçika’nın Kortrijk şehrinde düzenlenen Busworld fuarında gün yüzüne çıkan ve Turquality kapsamında düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”’nün sahibi olan Isuzu Novociti Life’nin Türkiye’deki ilk tanıtımı da 19-21 Nisan 2018 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Busworld Fuarı’nda gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Anadolu Isuzu standında, markanın toplu ulaşımda öncü modelleri Citiport, Novo-S, Novolux, Turkuaz ve Visigo sergilenirken alçak tabanıyla şehirlerin yeni çözüm odağı olan yeni midibüs modeli Novociti Life’a ise ilgi büyüktü.Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen Pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, aynı zamanda alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor. Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve üretimi Anadolu Isuzu fabrikasında yapılan Yeni Isuzu Novociti Life, markanın ihracattaki agresif büyüme hedeflerine yardımcı olacak.Yeni Novociti Life’nin Busworld Fuarı’ndaki basın lansmanında bir konuşma yapan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan; “Türkiye’nin midibüs segmentinde en fazla araç satan markası Anadolu Isuzu. İhracatta da 14 yıldır en fazla midibüsü biz satıyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz tüm otobüs ve midibüslerimiz, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede beğeniyle kullanılıyor. İnanıyoruz ki alçak tabanlı ve düşük işletim maliyetlerine sahip Yeni Isuzu Novociti Life de hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi görecek. Bu vesileyle İlk olarak 80 adet Novociti Life aracımızı Nisan ayı itibariyle Bingöl halkının kullanımına sunmaya başladığımızı da buradan müjdelemek istiyorum.” dedi.Anadolu Isuzu’nun otobüs ürün grubunda 9.5 m uzunluğundaki Citibus modeli ile 7.5 m uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8 m uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkat çekiyor. Novociti Life’ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 nm tork üretiyor. FPT’nin EGR (Egzoz gazı geriçevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor. Novociti Life hem yurtiçinde hem de yurtdışında ZF marka manuel ve Allison marka otomatik şanzıman opsiyonlarıyla sunuluyor.Yolcu kapasitesi Novociti’ye kıyasla 6 kişi daha artırılarak 60’a ulaşan Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan vermektedir. Bu sayede dış mekanı rahatlıkla gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli yolcular, Novociti Life’nin insan odaklı akıllı tasarımının tadını çıkarıyorlar.Yolcular kadar sürücü için de konfor odaklı bir tasarıma sahip olan Novociti Life, ayarlanabilir direksiyon sistemiyle şoförlerin çalışma ortamlarını kendi ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmesine imkân vermektedir. Şoför mahalinin üst kısmında yer alan bölümde şoför dolabı veya opsiyonel olarak sunulan fan bölümü tercih edilebilirken, gösterge ve kontrol paneli ergonomik tasarımı sayesinde hem sürüş konforumu hem de güvenliğini arttırıyor.Yeni Isuzu Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. Motor bölümü arka kısma alınan Novociti Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna kavuştu. Motor ve yürüyen aksamın arkada olması, gerekli durumlarda şanzımanın ve motorun bakım ve onarımını da kolaylaştırırken araç arkasındaki kapak tasarımı da servis edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı. Motor bölümüne üç taraftan ulaşılabilmesine imkân sağlayan bakım kapakları sayesinde bakım işlemleri kolaylaşırken müdahale süresi de kısalıyor.Rakiplerine oranla daha kompakt boyutlara sahip olan Novociti Life, selefi sayılabilecek Novociti’ye oranla ise daha fazla yolcu kapasitesi ve daha ferah bir iç mekan sunuyor. Modern bir dış tasarıma sahip olan Novociti Life, alçak tabanlı ve basamaksız platformu sayesinde engelli ve yaşlı yolcuların iniş binişlerini rahatlıkla yapmalarına imkan veriyor. Ön ve arkada yer alan havalı süspansiyon sistemleri hem daha konforlu bir seyahat sunuyor hem de Kneeling sistemi sayesinde araca erişimi kolaylaştırıyor. Kompakt ölçüleri sayesinde manevra kabiliyeti de artan Isuzu Novociti Life, Türkiye’de ilk olarak Mayıs ayında gerçekleştirilecek 80 adetlik dev teslimatla Bingöl’de hizmete başlayacak. Tavsiye Et Busworld İzmir 2018 Sürüş verimliliği sağlayan akıllı çözümlerle donatılmış Euro 6 Cummins motorlar Küresel güç sistemleri üreticisi Cummins; dizel ve doğal gazlı motorlardan, hibrit ve elektrikli platformlara kadar...

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