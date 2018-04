Mercedes 414 kamyon ve çekici teslim etti

Anasayfa » Piyasa

19 Nisan 2018, 17:12

Mercedes-Benz Türk; Mart ayında 414 adet taşıyan çekici ve kamyon teslimatı gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı: “Kamyon pazarındaki 16 yıllık liderliğimizi sürdüreceğiz.”

Şeker Grup Şirketleri’ne 150 adet yeni Actros

Çobanoğulları Lojistik’e 60 adet yeni Actros

Hacıoğulları Hazır Beton’a 50 adet yeni Arocs

Akpınar Nakliyat & Anadolu Nakpet Grup Şirketleri’ne 50 adet yeni Actros

Köksal Ulaştırma Hizmetleri’ne 40 adet yeni Actros

Zofunlar Hazır Beton’a 34 adet yeni Arocs

Beta Trans Lojistik’e 30 adet yeni Actros

Kamyon sektöründe 16 yıldır liderliğini sürdüren Mercedes-Benz Türk, yılın ilk çeyreğindeki kamyon teslimatlarını aralıksız sürdürüyor. Mart ayında Özbaylar Petrol’e yapılan 150 adetlik kamyon teslimatı ve Barsan Global Lojistik’e gerçekleştirilen Türkiye tarihindeki 500 adetlik rekor kamyon teslimatının ardından 7 farklı firmaya toplam 414 adet daha kamyon teslimatı gerçekleştirdi. Mercedes-Benz Türk, pazardaki liderliğini 2018’de de koruyacağının altını çizdi.Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdikleri teslimatlar hakkında; “Gerçekleştirdiğimiz her yeni teslimat töreninde hem markamıza hem de Türkiye’nin ekonomisine sağladığımız katkıyı daha da arttırdığımızı hissediyoruz. Baharı karşılarken 7 farklı firmaya gerçekleştirdiğimiz 414 adetlik yeni kamyon ve çekici teslimatlarının 16 yıllık liderliğimizi istikrarlı bir biçimde sürdüreceğimizin göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Çekici ve kamyonlarımızın 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları, %20 oranında düşen bakım maliyetleri ve yaygın servis ağımız ile sunduğumuz kaliteli hizmetler müşterilerimizin bizi tercih etmelerinin sebeplerinden yalnızca birkaçı. Mercedes-Benz çekicilerinin Euro 6 motorları ile birlikte yakıt ekonomisindeki performansı daha da arttı. Mercedes-Benz Türk olarak her zaman en doğru ürünleri müşterilerimiz ile buluşturmaya bundan sonra da özen göstereceğiz. Tercihlerini markamızdan yana kullanan tüm müşterilerimizin araçlarının hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.Mercedes-Benz Türk’ün kamyon teslimat törenleri Kayseri merkezli Şeker Nakliyat, Şeker Petrol ve Yedi-Ka Gıda grup firmaları ile sürüyor. Şeker Grup Şirketleri, tamamı Aksaray Fabrikası üretimi 150 adet Euro 6 Actros 1842 LS çekici ile filosunu güçlendirdi. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleştirilen teslimat törenine Şeker Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan, Genel Müdürü İbrahim Arslan ve Ali Arslan, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ, Genel Müdürü Nusret Güler, Kamyon Satış Müdürü Müfit Yavuz ve Mercedes-Benz Türk Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı katıldı.Nevşehir merkezli Çobanoğulları Lojistik firması, tamamı Aksaray Fabrikası üretimi 60 adet Euro 6 Actros 1842 LS çekici ile filosunu güçlendirerek yurtiçi nakliyesindeki etkinliğini arttırıyor. Çobanoğulları Nevşehir’de gerçekleştirilen teslimat törenine Çobanoğulları Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çetinel, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Çetinel ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Tay, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Bayraktarlar Merkay Kamyon Satış Müdürü Murat Karatoprak ve Mercedes-Benz Türk Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı katıldı.Mercedes-Benz Türk, İstanbul merkezli Hacıoğulları Hazır Beton firmasına tamamı Aksaray üretimi toplam 50 kamyon (16 adet Arocs 1942LS ve 34 adet Arocs 4142B) teslimatını gerçekleştirdi. İstanbul Sanayi Odası’nca belirlenen Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Hacıoğulları Hazır Beton’un 145 araçtan oluşan filosunun tamamı Mercedes-Benz marka araçlardan oluşuyor. Filoya eklenen yeni kamyonların tamamı hazır beton/inşaat işleri için kullanılacak. Yeni araçların teslimatına ilişkin düzenlenen törene Hacıoğulları Hazır Beton Firma Sahipleri Şevkettin Sonay ve Hilmi Sonay, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy Anadolu Genel Müdürü Serkan Açar, Kamyon Satış Müdürü Murat Yerli ve Mercedes-Benz Türk Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı katıldı.Erzurum merkezli Akpınar Nakliyat & Anadolu Nakpet grup firmaları, Aksaray üretimi toplam 50 adet Euro 6 Mercedes-Benz Actros çekiciyi filosuna katarak yurt içindeki beton santralleri, taş ve kum ocağı işletmelerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gelecek Otomotiv Erzurum’da düzenlenen teslimat törenine Akpınar Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akpınar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akpınar, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gelecek Otomotiv Erzurum Genel Müdürü Melik Serdar Tümerdem, Kamyon Satış Müdürü Menderes Çetin ve Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı katıldı.Eskişehir merkezli, Köksal Petrol lokasyonunda gerçekleştirilen teslimat töreniyle tamamı yurt içi akaryakıt nakliyesi hizmetlerinde kullanılacak olan 40 adet Actros 1842 LS teslim edildi. Mercedes-Benz yıldızı araçlar ile filosunu güçlendiren Köksal Ulaştırma Hizmetleri, Türkiye’nin önde gelen nakliyat firmalarından olup akaryakıt ve gıda taşımacılığı alanlarında hizmet veriyor. Gerçekleştirilen teslimat törenine Köksal Ulaştırma Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Köksal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Köksal, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Genel Müdürü Adnan Öztürk, Kamyon Satış Müdürü Mesut Negiz ve Mercedes-Benz Türk Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı katıldı.Mercedes-Benz Türk ile 10 yıllık bir iş ortaklığı bulunan Zofunlar Hazır Beton’a tamamı Aksaray üretimi olan Euro 6 motora sahip Mercedes-Benz Arocs 4142 P, Arocs 4142 B, Arocs 1842 LS ve Arocs 3342 K inşaat ve çekici segmentinde 34 adet yeni araç teslim edildi. İlk kez Euro 6 yatırımı yapan Zofunlar Hazır Beton’un filosunda bulunan Mercedes-Benz yıldızlı araç sayısı bu teslimat ile birlikte toplam 125 adede çıktı. Mercedes-Benz Türk Otobüs Teslimat Holü’nde gerçekleştirilen törene Zofunlar Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Zofun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerem Zofun, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Hatay Has Genel Satış Müdürü Özgür Çayırlı ve Tansel Nalçacı ve Mercedes-Benz Türk Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı katıldı.Mercedes-Benz Türk, Kocaeli merkezli Beta Trans Lojistik firmasına tamamı Aksaray üretimi toplam 30 kamyon Actros 1842 LS teslimatını gerçekleştirdi. İlk Euro 6 yatırımını gerçekleştirirken tercihini Mercedes-Benz’den yapan Beta Trans Lojistik’in filosundaki 120 adet aracın tamamı Mercedes-Benz markasını taşıyor. Beta Trans Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen teslimat törenine Beta Trans Lojistik’ten Serhat Kılıç, Yavuz Kılıç, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy Anadolu Genel Müdürü Serkan Açar, Kamyon Satış Müdürü Murat Yerli ve Mercedes-Benz Türk Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı katıldı.