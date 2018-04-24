Alışan’ın yeni yarı römorkları FiloTIR’dan

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24 Nisan 2018, 15:25

Alışan Lojistik filosundaki kiralık yarı römork sayısı, FiloTIR’dan tedarik edilen 55 adet Tırsan Perdeli Maxima Plus ile 100’ü aştı.

FiloTIR’dan 36 ay süreyle kiralanan araçların teslim töreninde, Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan; ilk kez 2015 yılında Tırsan FiloTIR’dan 30 adet yarı römork kiraladıklarını, kiralamanın getirdiği maliyet avantajı ve operasyonel kolaylıkları nedeniyle de filo yenileme ve büyüme çalışmalarını aynı biçimde sürdürdüklerini ifade etti.Tırsan Satış ve Bayi Yönetimi Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, Alışan Lojistik Nakliye Operasyonları Koordinatörü Erkut Kasapseçkin ve İdari İşler Direktörü Ayhan Özekin’in de katıldığı teslimat töreninde Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Çetin Nuhoğlu da Alışan gibi öncü firmaların kiralamanın sağladığı katma değerin farkına vardıklarını vurguluyarak, “Avrupa’da özellikle büyük filolar kendi mal varlıklarına araç satın almazlar, hizmet satın alırlar, kiralık araç kullanarak aylık ödeyecekleri parayı bilirler. Kilometre başına maliyete odaklanırlar. Bakımı ve onarımı dış kaynaktan temin ederler. Artık Türk firmaları da araç kiralama yöneldiler. Alışan bu konuda öncü” dedi.Çetin Nuhoğlu; FiloTIR’ın kiraladığı yarı treyler sayısının nisan sonu itibariyle 500 adede ulaşacağını, ancak yürürlükteki mevzuat nedeniyle araç kiralama işinin Türkiye’de hakettiği noktaya gelemediğini belirterek, 2018 yılında kiraladığı araç sayısı 750 adede ulaşacak olan FiloTIR’ın 2019 yılından itibaren her yıl yüzde 20 büyümesini beklediklerini söyledi.Tırsan FiloTIR ile taşıma ve lojistik firmalarına, sıfır ya da ikinci el yarı römorkları, 15 günden 3 yıla, istenirse 5 yıla kadar da kiralama olanağı sunuyor .Müşterilerin hangi yerleşkelerdeki servisleri kullanacağı, yılda kaç km yapacağı, hangi parçanın kaç km kullanılacağı tespit ediliyor ve hazır bulundurularak, araçların optimum verimlilikle çalışması sağlanıyor. Bütün araçların gerekli bakım ve onarımlarının 24 saat içinde yapılıyor. Eğer, bir araç kaza sonucunda ağır hasar gördü ise ikinci gün ikame araç veriliyor.