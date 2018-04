Anasayfa » Ağır Ticari

Ağır ticari araçlara yönelik güvenli yakıt kartı

19 Nisan 2018, 16:33

IDS’nin temassız yakıt kartlarının kullanıma sunulmasından bu yana dolandırıcılık olayı meydana gelmedi.



19 Nisan 2018, IDS (International Diesel Service / Uluslararası Dizel Hizmeti), tarafından sunulan güvenlik rakamları son derece etkileyici; ağır ticari araçlara yönelik temassız yakıt kartının kullanıma sunulmasının ardından geçen on sekiz ay boyunca ödeme konusunda hiçbir dolandırıcılık veya kart kopyalama olayı meydana gelmedi. Güvenli dâhili çip sayesinde kopyalanması imkânsız olan yakıt kartı, IDS tarafından alınan diğer önleyici tedbirlerle birlikte piyasada %100 güvenli işlem imkânı sunan tek kart oldu.



Yakıt kartı güvenliği alanında lider olan IDS, piyasada yakıt kartlarında her işlem için gerçek zamanlı onay ve RFID teknolojisi kullanan ilk şirket olma unvanını da elinde bulunduruyor. Dâhili çip, kart kullanımını daha hızlı ve kolay hale getirmekle kalmıyor (temassız banka kartları ile aynı işlevi sunuyor), aynı zamanda üst düzey güvenlik sağlıyor.



“Yakıt kartlarımız en az banka kartları kadar güvenli”

Global Kart İşletme Direktörü, Q8, Vincenzo Maniaci, konuyla ilgili olarak; ”Yakıt, dolandırıcılara oldukça çekici gelen bir ürün olmaya devam ediyor. IDS kartlarıyla ilgili hiçbir dolandırıcılık olayı yaşanmadığını bildirmekten gurur duyuyoruz. Yakıt kartlarımız en az banka kartları kadar güvenli ve piyasada mevcut olan en güvenli çözüm. Kart kopyalanamadığı için, sahtesinin yapılması imkânsız; yani suçlular kullandığımız teknolojiyi aşamıyor.” dedi.



%100 güvenli kartlara ek olarak, IDS aynı zamanda Avrupa'daki 600 istasyonda işlemlerin güvenle yapılması ve kartların tam denetimi için birtakım akıllı tedbirler sunuyor. IDS kullanıcıları tüm araç ve sürücü yakıt kartlarını, iyi düzenlenmiş ve gezinmesi kolay bir kart yönetim sistemi olan iAccount sayesinde çevrimiçi olarak kontrol edebilir, böylece işlemler, kredi bilgileri, fiyatlar ve ağ bilgilerine kolaylıkla erişilebilir. Aynı zamanda daha büyük ölçekli IDS kullanıcıları, alt yüklenicileri net bir şekilde gruplandırıp düzenleyebilir.



Dolandırıcılık inceleme ekibi bulunmakta

Piyasada tamamen çevrimiçi yakıt kartı sunan tek şirket olan IDS, istasyonda çevrimiçi PIN kontrollü onay sayesinde, önceden onaylanmayan yakıt ikmal işlemlerini engelleyebilir.

Kullanıcılar dilerse sürücü ve araç için ayrı ayrı yakıt kartı sağlayan çift kartlı bir ödeme sistemini kullanabilir. Bu sistemde işlem yalnızca her iki kartın birlikte kullanılmasıyla onaylanır. Ayrıca, tüm işlemler izlenmekte ve şüpheli olanlar otomatik olarak belirlenmektedir.



IDS bünyesinde, şüpheli işlemleri yılın 365 günü izleyen özel bir dolandırıcılık inceleme ekibi bulunmaktadır. Her türlü usulsüzlük kapsamlı bir şekilde incelenmekte ve uluslararası polis teşkilatlarıyla yakın ilişkiler sürdürülmektedir.



Kuwait Petroleum Corporation (Kuveyt Petrol Kurumu) bünyesinde bulunan IDS, ulusal ve uluslararası ulaşım için dizel yakıt sağlamakta olup, Avrupa'da 600'ün üzerinde otomatik dolum istasyonundan oluşan bir ağa sahiptir.