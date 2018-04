Anasayfa » Busworld İzmir 2018 Cummins güç seçenekleri ile İzmir'de 24 Nisan 2018, 13:30 Cummins geniş ürün gamı ile Buswold İzmir fuarında yerini aldı. Güç sistemleri üretiminde yüz yıllık bir birikime sahip Cummins’in dizel motorları, her kıtadaki ticari araçlara, iş ve tarım makinaları ile demiryolu ve denizyolu araçlarına güç veriyorlar. Küresel pazarda dizel motorları ile öne çıkan ve bu konuda teknoloji geliştiricisi olan Cummins’in Türkiye’de özellikle kent içi otobüsler için üretiği motorlar üreticilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

ABD merkezli Cummins, özellikle dizel motor üretimine odaklanmış olması sayesinde farklı standartların geçerli olduğu ülkelerin taleplerini karşılayabilen, hatta bu standartların oluşumuna katkıda bulunan bir marka.

Cummins, dizel motor platformu temelinde doğal gaz ve diğer alternatif yakıt sistemleri ile ilgili çalışmalar da yapıyor. Bu çalışmalar sonucunda alternatif yakıt teknolojileri alanında da seçenekler oluşturan Cummins, özellikle doğal gazlı motorda dünya pazarlarında etkin bir konuma sahip. Türkiye’de de Cummins markalı doğal gazlı motorlar uzun bir süredir kent içi yolcu taşıma araçlarında görev yapıyorlar.

Cummins, kent içi ulaşımdaki yeni trendler için de geçerli ve ekonomik çözümler sunuyor. Dizel teknolojisi ile e-mobiliteyi, SmartEfficiency / Akıllı Verimlilik mantığı içinde birleştiriyor. Ayrıca Cummins’in hibrit ve tam elektrikli hareket çözümleri de var.







Rekabet avantajı sağlayan özellikler

Cummins yetkilileri; motorlarının çok ileri teknolojiye sahip ama sade yapılı olmaları nedeni ile tercih edildiğini, düşük yakıt tüketimi ve uzun bakım aralıkları sunan motorların toplam ağırlığının azlığı ile hem araç işletmecilerine, hem araç üreticilerine rekabette avantaj sağladığını ifade ediyorlar.



İhtiyaca uygun motor tedariği

Türkiye pazarında Cummins’in 3,8 - 4,5 - 6,7 - 8,9 litrelik dizel motorları farklı büyüklük ve uzunluktaki araçlara güç veriyor. Bu motorlar ticari araç üreticilerinin egzoz emisyonu ve gürültü normlarına uymasını sağlıyorlar. Bu tercihte Cummins’in turbo teknolojisi, değişken geometrili turbo şarj donanım ve yazılımları ve çok ileri egzoz gazı işleme ile filtre sistemleri sunması etkili.

BMC, Temsa, Otokar, Isuzu başta olmak üzere ticari araç üreticileri, Cummins motorlu araçlarıyla hem yurt içi hem ihracat pazarlarının taleplerini karşılıyorlar. Cummins üreticilere istenilen güç aralıklarında motorlar temin ediyor. Farklı markaların farklı ürünlerinde Cummins motorlarını kullanıyor olması aynı zamanda bir görevdeşlik ve sinerji yaratırken, toplamda yüksek kullanım rakamlarına ulaşıyor.



Teknoloji geliştiricisi

Cummins, kendi seçici katalitik konvertör / SCR, soğutmalı egzoz gazı geri çevrimi / EGR, dizel partikül filtersi /DPF ve değişken geometrili turboşarj / VGT gibi en yeni teknolojileri ile motorlarında Euro 6’nın düşük emisyon gerekliliklerini karşılarken, yakıt ekonomisi, yüksek performans, dayanıklılık ve güvenirlilik sunuyor. Hafif yapılı Cummins motorlar sade tasarım ile birlikte kompozit parça kullanımında da öne çıkıyorlar. Geliştirdiği teknolojilerle motor ömrü ve yağ ömrünü uzatan Cummins’in sistemleri, diğer motor üreticilerinin ürünlerinde de yer alıyor.



Elektrifikasyonda liderlik için yeni adımlar

Geçen yıl mobil ve sabit uygulamalar için düşük voltajlı pil paketleri geliştiren Brammo’yu satın alan Cummins, Johnson Matthey’nin elektrikli ve hibrit araçlara yönelik yüksek voltajlı otomotiv sınıfı pil sistemleri geliştiren ve üreten alt kuruluşunu da satın aldı. Johnson Matthey, bu kapsamada ticari ağır iş uygulamaları için yüksek enerjili pil malzemelerinin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmayı kabul etti.

Bu satın alma ve işbirliği anlaşması, Cummins’in elektrifikasyon ve enerji depolama üniteleri alanında küresel bir lideri olma hedefini desteklerken, Johnson Matthey’e de lityum nikel oksit (eLNO) bataryalar dahil olmak üzere yüksek enerji pil malzemeleri geliştirmeye odaklanma olanağı sağlayacak.



Cummins Yönetim Kurulu Başkanı Tom Linebarger, “Johnson Matthey Battery Systems’in teknik uzmanlığı ve müşteri tabanının, elektrifikasyonu daha hızlı benimseyen piyasalara eklenmesi bizi küresel bir enerji depolama sağlayıcısı konumuna getiriyor” dedi.

Johnson Matthey Genel Sekreteri Robert MacLeod de “Cummins işbirliği özellikle ağır iş uygulamaları için yüksek enerji akümülatör malzemelerindeki yerimizi artıracak. Kimya uzmanlığımızı, müşterilerimizin ve tüketicilerin elektrikli araçlardan talep ettikleri performansı verecek yeni ürünler geliştirme çalışmalarına aktaracağız. Aynı zamanda eLNO platformumuzu genişletme ve tüm nakliye uygulamaları için ticari batarya malzemeleri geliştirme stratejimize odaklanacağız” şeklinde konuştu.

Avrupa’nın en büyük lityum iyon pil sistemi tedarikçilerinden biri olan Johnson Matthey, İngiltere - Milton Keynes merkezli.





























Cummins alternatif yakıtlı kamyon ve otobüsler için Euro 6 normunu karşılayan, 320 Bg'ye kadar güç, 1356 Nm'ye kadar tork sağlayan yeni 8,9 litrelik ISL G gaz motorunu sunuyor.

Aynı hacimdeki dizel motorlarla karşılaştırıldığında güç, tork, dayanıklılık ve güvenilirlik açısından hiçbir taviz vermeyen ISL G, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), sıvı doğal gaz (LNG), biometan ve biogazdan elde edilen gazı yakıt olarak kullanabiliyor.

Yalın bir yapıya sahip ISL G, L Serisi dizel motor ile aynı motor bloğunu kullanıyor, ayrıca bir çok komponent de aynı. Bununla birlikte doğal gazın dizele göre yanma süreçlerinin farklılığı nedeniyle yağlama sistemi, hava emiş sistemleri, soğutma sistemi yeniden tasarlanarak ve yazılımlarda değişiklikler yapılarak, doğal gazın yakıt olarak en verimli şekilde kullanılması sağlanıyor. Sonuçta kenti içi araçlar için daha verimli ve çevreci motorlar ortaya çıkıyor.

ISL G'de piston halkası tasarımı, yatak kullanım süresi, soğutucu akışı, çok ince ve hedef gözeterek yapılan piston soğutması daha iyi bir güvenilirlik ve dayanıklılık için geliştirilmiş. Değiştirilebilir ıslak kovanlar, subap itici makara, bypass yağ filtrasyonu ve piston soğutma da daha uzun kullanımlar ve en zorlu çalışma şartları için geliştirilmiş ve adapte edilmiş.

Euro 5 versiyonuna göre %5'e varan oranda yakıt tüketimi azalan yeni ISL G motorlarda, ileri düzeyde geliştirilmiş stokiyometrik yanmaya süreci ve soğutulmuş egzoz gazı geri dönüşümü; EGR sistemi sayesinde Euro 6'nın emisyon şartları yerine getiriliyor.

AGR sistemi uygun miktarda egzoz gazını alıyor ve bunu bir soğutucudan geçiriyor, bu yakıt ve hava yüklemesindeki karışımdan önce yapılıyor.

Elektronik kumanda modülü ECM, motor sensörleri ile yakıt sistemi ve yanma sistemin kontrol ve kumanda ediyor.

Hava - yakıt ayarı elektronik kumanda sistemine; Cummins Interact sistem sensörlerinden; emme basıncı ve ısı, yakıt bırakma basıncı, darbe tanıma, hava ve yakıt oranı ile yakıt kütle elektriği verileri geliyors. Bu sayede stokiyometrik yanma sürecinde tüm yakıt ve hava kullanılıyor. Bunun anlamı egzozdan yanmamış yakıt veya havanın çıkmadığı.

Yüksek enerjili ateşleme sistemi, buji sistemi ile çalışıyor ve daha iyi bir kapasite sağlıyor ve daha uzun aralıklarda bakım ihtiyacı oluyor. Bujilerin iyileştirilmiş olması da buna katkıda bulunuyor. Tüm bunlarla yüksek kapasiteli bir doğal gaz motoru oluşturuluyor.









Cummins, tam elektrikli araçlar (BEV - Battery Electric Vehicle) ile motor-jeneratör kombinasyonlu, genişletilmiş menzilli bataryalı araçlar (REEV-Range Extended Electric Vehicle) için yapılandırılabilen yeni bir elektrik güç aktarma sistemi geliştirdi. Modüler ve uyarlanabilir bir mimariye sahip bu sistemin sürekli ivmelenme, sessiz çalışma, doğrudan tahrik sağlayan yüksek verimli çekiş motoru ile şehir içi, şehirler arası ve havalimanı otobüsleri için ideal olacağı ifade ediliyor.

Cummins bu sistemi daha uzun bir menzil sunacak, kentin elektrik şarj imkanlarından yararlanacak ve otobüs üreticilerinin kolay bir sistem paketlemesi yapmasına olanak sağlayacak şekilde geliştiriyor.

Sistemin kompakt ve modüler yapılı, her biri 70 kWh kapasiteli enerji depolama üniteleri, yani bataryaları, otobüslerin şasi veya çatısına yerleştirilecek.

Bir BEV otobüse 8 adete kadar batarya (560-kWh) entegre edilebiliyor. Bu, 9 litre/100 km dizel eşdeğeri enerji tüketimi ile tek şarjda 360 km sıfır emisyonlu menzil sağlıyor ve işletim maliyetlerini büyük oranda azaltıyor.

3 batarya paketi içeren (210-kWh) bir Cummins REEV sistemi de 135 km’ye kadar sıfır emisyonlu menzil sağlıyor.

Batarya şarj düzeyi düşük duruma geçtiğinde REEV sistemi bataryaları şarj etmek ve ultra düşük emisyon yeteneği ile çalışmaya devam etmek için 120-kW (160 Bg) motor-jeneratörü devreye alıyor.

REEV sistemi eklenebilen Cummins 2,8 litrelik motor ise eşdeğer bir dizel otobüste kullanılan motorlara kıyasla yüzde 60 daha küçük bir yer kaplıyor.

Cummins Küresel Otobüs İş Birimi Genel Müdürü Brian Wilson, “Yeni BEV ve REEV sistemlerimizin devreye alınması, Cummins temiz dizel, doğal gaz ve dizel-hibrit ürünlerini tamamlayacak. Her bir sevkiyat güzergahının, her görev döngüsünün ve Avrupa’daki her çevre endişesinin ihtiyaçlarını maliyet açısından etkin bir biçimde karşılayabilecek” dedi.











