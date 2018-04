Anasayfa » Busworld İzmir 2018 Otokar 9 otobüsüyle Busworld Turkey 2018’de 19 Nisan 2018, 16:27 Türkiye'nin lider otobüs üreticisi Otokar, İzmir’de düzenlenen Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı, Busworld Turkey'de 9 aracıyla yer aldı.



Koç Topluluğu şirketlerinden olan ve tasarlayıp ürettiği otobüsleriyle 50 ülkede milyonlarca yolcu taşıyan Otokar, Türkiye dahil 12 ülkeden 145 firmanın katıldığı Busworld Turkey 2018’de, 9 otobüsünü tanıttı. Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs markası Otokar fuarda, tasarımı, ergonomisi ve teknolojisiyle yüksek beğeni toplayan Sultan, Poyraz, Doruk ve Kent otobüslerinin farklı modellerini sergiledi.



Fuarın ilk günü düzenlenen basın toplantısında Otokar’ın son dönemdeki faaliyetlerini değerlendiren Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, son 3 yıldır daralan otobüs pazarına rağmen geçtiğimiz yılın Otokar için başarı ve yeniliklerle dolu bir yıl olduğunu belirtti. Akgül, sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda geliştirdiğimiz otobüslerimiz Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında beğeni toplamaya devam ediyor. Tasarımdan teknik özelliklere Otokar’ın yenilikçi yaklaşımını yansıtan araçlarımız şehir içi toplu taşımacılığında, turizm ve servis taşımacılığında trendleri belirliyor. 2017 yılında Türkiye’de satılan her 3 otobüsten 1’i Otokar imzasını taşıdı. 2017’de elde ettiğimiz başarıları, yılın ilk 3 ayında da devam ettirdik. 2018’e hızlı bir başlangıç yaptık, ilk çeyrekte faaliyet gösterdiğimiz segmentlerde yine pazar lideri olduk.”



2018’in önemli gelişmelerine dikkat çeken Akgül sözlerine şöyle devam etti: “Yılbaşından bu yana hem yurt içinde hem yurt dışında önemli ihaleler kazandık, teslimatlar yaptık. Otokar, şubat ayında Bükreş Belediyesi’nin açtığı şehiriçi otobüs ihalesini kazandı. Türkiye’nin tek kalemde alınan en büyük otobüs ihracat ihalesi olan bu anlaşma ile Türk mühendislerince tasarlanan ve Türk işçileri tarafından üretilen 400 otobüsümüz Bükreş halkını taşıyacak. Ürdün’ün başkenti Amman’ın 100 adetlik otobüs ihalesini de kazanarak ihracatta önemli bir anlaşmaya daha imza attık. Yurtiçinde ise Hatay Belediyesi’ne Otokar’ın engelli yolcu taşımacılığına uygun en yeni otobüslerinden olan 23 adet Sultan LF teslimatı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde teslimatını gerçekleştirdiğimiz 48 adet Sultan LF otobüsümüz Mardin-Kızıltepe’de hizmete başladı. 2018’in ilk çeyreğinde Türkiye otobüs pazarı daralmaya devam ederken biz Otokar olarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla pazar payımızı artırdık. Özellikle küçük ve orta boy otobüs segmentinde ürünlerimiz kullanıcıların öncelikli tercihleri arasında yer aldı; bu segmentte pazar yüzde 11.5 oranında daralırken, Otokar yüzde 4.5 büyüme gösterdi. Tüm bu gelişmelerle birlikte Otokar olarak 2018’de Türkiye’deki pazar liderliğimizi korumayı, Avrupa’da ise yeni ihalelerle önde gelen markalar arasında yer almaya devam etmeyi hedefliyoruz.”



Ulaşımda trendleri belirliyor

Sahip olduğu Ar-Ge imkanları ile kullanıcı beklenti ve isteklerine uygun araçları en etkin ve en kısa sürede geliştirerek dayanıklılığı, güvenliği ve ekonomiyi bir arada sunan Otokar, fuarda Türkiye ve Avrupa’da hizmete sunduğu araçlarını sergiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile ilk kez İzmir'de gerçekleştirilen organizasyonda Otokar, hem şehirlerarası hem de turizm taşımacılığında kazanç artıran, geçtiğimiz yıl yenilenen, ödüllü otobüsü Doruk T ile fark yarattı. Bugüne kadar 30 bine yakın satışı gerçekleşen Sultan ailesinden Sultan Mega, yüksek motor gücü, zengin aksesuarları, üst düzey konforu, ortaya alınan kapısı ve artan bagaj hacmi ile beğeni topladı.











Busworld’de Kent LF Körüklü, Kent LF, Sultan City ve şehir içi yolcu taşımacılığına yeni bir soluk getiren Sultan LF’yi ziyaretçilerin beğenisine sunan Otokar, Avrupa'da yaygın olarak kullanılan; Türkiye için yeni bir konsept olan Kent U aracını da sergiledi. 76 kişiye varan yüksek yolcu kapasitesi, ayakta ve oturarak yolcu taşıma imkanı ile dikkat çeken Kent U'nun Euro 6 standartlarındaki çevreci motoru 233 kW gücü ile performanstan da ödün vermiyor.











Servis taşımacılığının vazgeçilmezleri: Sultan S ve Poyraz

Otokar fuarda, şehir içi ve turizm taşımacılığının yanı sıra servis taşımacılığı için geliştirdiği araçlarını da ziyaretçilerin beğenisine sundu. Her türlü yol koşulunda üstün performans sağlayan, Euro 6 çevreci motoru sayesinde düşük işletme giderleri sunan, dış ve iç tasarımıyla dikkat çeken Sultan S’in yanı sıra Poyraz da Busworld Turkey 2018’de yerini aldı. Poyraz, 27+1 küçük otobüs segmentinde uygun yatırım maliyeti, ekonomik yakıt tüketimi, düşük parça ve işletme giderleri ile dikkat çekiyor.









