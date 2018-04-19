TREDER’in Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

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19 Nisan 2018, 15:46

Treyler Sanayicileri Derneği’nin 8. Olağan Genel Kurulu 13 Nisan 2018 tarihinde Koluman Samandıra Tesisleri’nde yapıldı.



Genel Kurul’da 2017 faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Sekreter Ayhan Eryazar bir sunum yaptı. Mali tabloların oybirliği ile ibra edilmesinin ardından, Nisan ayı yönetim kurulu gündeme geldi. Yönetim kurulunda 2018 yılındaki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bu yıl içerisinde yapılacak olan Treyler Zirvesi ile ilgili hareket planı çizildi.TREDER Başkanı Kaan Saltık, TREDER’in treyler sektörünün gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını belirterek, genç bir dernek olmalarına karşın sektörün önünü açan çalışmalara imza attıklarını vurguladı. Global piyasalardaki çalkantıların içeresinde Türkiye treyler ihracatını arttırmak için güç birliği yaptıklarına değinen Başkan Saltık, hükümetin hurda teşvikini önemli gördüklerini ve sektörün ihtiyacı olduğunu gündeme getirdi. Saltık, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin treyler üretim merkezi olma hedefi var. Bir milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Hedeflerimize ulaşmaya her zamankinden daha yakınız. Ülkemizle ilgili jeopolitik risklerin azalmasıyla ve hükümetimizin desteğiyle hedeflerimize daha çabuk ulaşacağımıza inanıyorum”