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Duster Roadshow Türkiye turunda

Duster Roadshow Türkiye turunda

Tarih 19 Nisan 2018, 15:33

Mart ayında satışa sunulan Yeni Duster, bir roadshow organizasyonu ile yola çıkarak Türkiye’yi dolaşıyor. Toplam 12 şehri kapsayan roadshow organizasyonunda Yeni Duster, ‘’Hakkını Ver’’ sloganı ile otomobilseverlerle buluşuyor.

Katılımcılar, test sürüşünün yanı sıra sanal gerçeklik dünyasını Yeni Duster ile deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Özel olarak hazırlanan off-road parkurunda profesyonel eğitmenler eşliğinde katılımcılar, alana yerleştirilen Orman, Çöl, Buzul konseptinde üç farklı ortamda sanal gerçeklik gözlükleri ile Duster deneme fırsatı buluyor. Microsoft’un piyasaya yeni sürdüğü Hololens gözlüğü ile gerçekleştirilen Duster Sürüş Asistanı parkuru ise sürüş deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyor.

Antalya, Gaziantep, Adana, Kayseri, Ankara, Trabzon, İzmir, Eskişehir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli illerinde otomobilseverlerle buluşan Yeni Duster roadshow organizasyonu 13 Mayıs’ta İstanbul’da sona erecek.

Türkiye’de 73.400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan, Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster, motor seçenekleri arasına yeni 1.2 TCe 125 bg (4x2) benzinli motoru da ekledi. Duster, Türkiye’de bütün müşterilerinin talebine cevap verebilecek iki benzinli, iki dizel olmak üzere dört motor seçeneği ile satışa sunuluyor.



 

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