Austrian Post yeni yatırımlar yapıyor

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19 Nisan 2018, 15:24

Aras Kargo’nun yüzde 25 oranında ortağı olan Austrian Post, 2018’de de çeşitli departman ve hizmet alanlarında gelişimini sürdürüyor.

Austrian Post, müşteri hizmetlerinde attığı yenilikçi adımlar ve altyapı geliştirme hamleleriyle, Avusturya’da paket pazarının bir numarası olmayı sürdürüyor. Şirket, 2018’de yeni bir lojistik merkezin temelini atacak.Temmuz 2013’te 25 milyon liralık yatırımla Aras Kargo’nun yüzde 25 ortağı olan Austrian Post, çeşitli hizmet başlıklarında attığı adımlarla güçlü konumunu pekiştirdi. Austrian Post, 2017’de, taşıdığı ve teslimatını gerçekleştirdiği paket sayısını, 2016’ya kıyasla 20% oranında yükselterek 97 milyona çıkardı. Şirket, geliştirdiği bireysel çözümlerle müşteri memnuniyetini yükseltirken, yeni hizmet tesisleri açmaya ve varolanların kapasitelerini artırmaya devam ediyor.Uzun bir dönemdir paket teslimatını müşterileri için daha elverişli ve kolay kılmaya odaklanan Austrian Post, bu alanda geliştirdiği çeşitli çözümlerle müşteri memnuniyetini yükseltiyor. Sayıları 24 bini geçen bırakma istasyonları sayesinde, alıcının adreste bulunmadığı durumlarda da paketlerin ve büyük boy zarfların teslimatı yapılabiliyor. Şubelerde bulunan toplam 370 self-servis noktası, müşterilere günün 24 saati gönderi yapma veya teslim alma olanağı sağlıyor. Akıllı telefon uygulaması PostApp, 900 bin kullanıcı sayısına ulaştı.Müşteri ihtiyaçlarına yönelik tüm bu yenilikçi uygulamaların olumlu etkisi, 2017’nin pazar paylarında da kendini gösteriyor. Paket pazarının artan rekabetine karşın, Austrian Post bir kez daha pozisyonunu kuvvetlendirdi ve Avusturya‘daki toplam pazar payını 47%‘ye çıkardı.Paket pazarındaki gelişim doğrultusunda, Austrian Post hem temel iş faaliyetlerinde hem de orta vade büyüme yatırımlarında gerekli adımları atıyor. Gelecekte, self-servis çözümleri, sayıca şu ankinin iki katına çıkacak ve mevcut lojistik tesislerindeki genişletme çalışmalarıını yenilerinin de açılışı izleyecek. Paket iş hacminin artışıyla birlikte, paket dağıtım tesisleri sınıflandırma kapasitesi de saatte 100 bin pakete çıkacak. Austrian Post, gelecek üç seneye yönelik 500 milyon Euro’luk yatırım planı çerçevesinde, birkaç ay içinde Avusturya’nın Hagenbrunn bölgesinde yeni bir lojistik tesisin temelini atacak.