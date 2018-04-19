Michelin taşımacılık maliyetlerini düşüren ağır vasıta lastiği sunuyor

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19 Nisan 2018, 15:11

Michelin X Multiway 3D yerine gelen Michelin X Multi, önceki lastiklere göre yüzde 20 daha fazla kilometre ömrü uzun kilometre ömrü sağlarken, yeni X Multi Energy lastikleri yakıt tasarrufu ile ön plana çıkarak taşımacılık sektöründe maliyetleri minimize ediyor.

X Multi Energy sürücülerin lastikten beklentilerini dikkate alarak daha fazla yakıt tasarrufu sunuyor. Yeni seride, önceki jenerasyona göre yüze 30 daha fazla kilometre ömrü sağlayan X Multi lastiklerinin tamamlayıcısı olarak pazara sunulan X Multi Energy lastikleri 100 kilometrede 1,2 litre yakıt tasarrufu sağlıyor.Taşımacılık şirketlerinin en yüksek gider kalemlerini yakıt masrafları oluşturuyor. Maliyetlerin yanı sıra global anlamda taşımacılık sektöründe daha yeşil, daha temiz taşımacılık trendleri ön plana çıkıyor ve CO2 emisyonları düşürülüyor. Uygulamaya girecek yeni düzenlemeyle AB ülkelerinde 1 Ocak 2019 itibariyle ağır vasıta araçların CO2 emisyonları özel cihazlarla hesaplanacak ve yeni satışlar için üreticiler araçlarının CO2 değerini beyan etmek durumunda kalacak. Büyük taşımacılık filoları ve operatörleri CO2 emisyonunu düşürme yollarını arayacak.Bu kapsamda MICHELIN X Multi Energy üstün teknolojileri sayesinde yakıt tasarrufu özelliğini geliştiriyor ve kamyonun kullanım ömrü boyuncaki maliyetlerinde önemli ölçüde düşüş sağlıyor. MICHELIN X Multi Energy, aynı zamanda tüm hava koşullarında yüksek bir tutuş sağlayan 3PMSF ve M+S işaretlerine de sahip.Michelin X Multi Energy Infinicoil teknolojisiyle daha fazla lastik sırtı stabilitesi, daha fazla yakıt tasarrufu ve daha uzun lastik ömrü sunmak amacıyla lastiğin etrafına sarılan ve uzunluğu 400 metreye kadar ulaşabilen aralıksız bir çelik telden oluşuyor. Regenion teknolojisi, lastik aşındıkça kendini yenileyebilen lastik sırtı blokları üretilmesini sağlıyor. Yeni nesil Powercoil kablolar ise daha hafif yapısıyla hem daha fazla dayanıklılık sağlıyor hem de yuvarlanma direncinin azaltılmasına yardımcı oluyor.Nisan 2018’den itibaren hem çeker aks lastiği hem de genel amaçlı lastik olarak 315/70 R 22.5 ebadıyla pazara sunulacak.