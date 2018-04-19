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Maxion Jantaş Busworld İzmir’de

19 Nisan 2018, 14:59

Maxion Jantaş, son teknolojiyle geliştirdiği yeni jantlarını otobüs sanayinin merakla beklenen Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı, Busworld Turkey 2018’de ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Bu yıl 50’nci yaşını kutlayan Maxion Jantaş katıldığı Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı, Busworld Turkey’de ilgi odağı oluyor. Ülkemizde ağır vasıta ticari araçlar için jant üretimi konusunda lider konumda olan Maxion Jantaş, en son teknolojiyle üretilen dünyanın en hafif ağır vasıta ticari jantlarını 19 – 21 Nisan tarihlerinde Hall B / B-15 numaralı stantta ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.



Avrupa’nın en büyük jant üreticisi

Avrupa’nın önde gelen otobüs üreticileri Mercedes, MAN, Scania ve Volvo’nun uzun yıllardır global jant tedarikçisi olduklarını ve 5 kıtada 60’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, “Avrupa’nın en büyük jant üreticisi olarak yeni geliştirdiğimiz jantlarımızı ve geniş ürün yelpazemizi Balkanlar, Ortadoğu, Türkî Cumhuriyetler ve Afrika’nın en saygın fuarı olan Busworld’de müşterilerimize sunuyoruz. Dünyanın en hafif ağır vasıta ticari jantlarını tedarikçilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Busworld Turkey, otobüs endüstrisinin geliştirilmesi ve yeni iş imkânları sunma konusunda bizlere yeni vizyon açıyor. Sektörün lider konumunda ve global oyuncularından biri olarak teknolojik ve inovatif yeniliklerimizi paylaşmak, sektördeki gelişmeleri takip etmek açısından bu fuarlara katılımı önemsiyoruz.” dedi.



Zaim: Dünyadaki en hafif çelik jantı üretiyoruz

Zaim sözlerine, “Jantlarımız, ana otomotiv sanayi firmalarının taleplerine uygun olarak, en hafif ve en yüksek dayanımı sağlayacak şekilde, en güncel teknik olanaklar ve teknikler kullanılarak tasarlanıyor. Ürettiğimiz jantlar kendi segmentinde dünyadaki en hafif çelik ağır vasıta jantları. Bu sayede yakıt tüketimine pozitif etki yaratarak son kullanıcıya; CO2 emisyonunun azaltılmasıyla birlikte de çevreye katkı sağlıyoruz. Tüm yeni tasarımlarımızın, dünya üzerinde çok az sayıda bulunan test makinaları ve ölçüm cihazlarıyla kontrolü yapılarak, can güvenliği en ön planda tutuluyor. Bununla birlikte, en son teknoloji kullanılarak ürettiğimiz jantlardaki düşük salgı-yalpa değerleri, son kullanıcıya yüksek sürüş konforu ve emniyet olarak yansıyor” diye devam etti.



7’nci kez kapılarını açtı

Bu yıl 7’nci kez kapılarını açan Busworld Turkey yerli ve yabancı birçok otobüs üreticisi ve yan sanayi tedarikçilerini bir araya getiriyor. 19 – 21 Nisan tarihleri arasında Fuar İzmir’de ziyaretçilerini bekliyor.



