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TÜRKLİM yeni başkanı İbrahim Dölen

TÜRKLİM yeni başkanı İbrahim Dölen

Tarih 18 Nisan 2018, 17:05

2015 yılından bu yana Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten M. Kenan Selçuk, görevi İbrahim Dölen’e devretti.

Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanlığı’na kabul edilen İbrahim Dölen, 2021 yılına kadar Türkiye Liman İşletmeciliği Sektörü’ne hizmet verecek.

Özel sektör liman işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan TÜRKLİM, 06 Nisan 2018 Cuma günü gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında yeni yönetim kurulunu seçti. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı M. Kenan Selçuk’tan devralan Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen yeni dönem TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Yeni dönem TÜRKLİM Yönetim Kurulu;
Yönetim Kurulu Başkanı: İbrahim Dölen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Özgür Soy
Üyeler; Turgay Gül, Aydın Erdemir, Cem Aysel, Recai Işıktaş, Aziz Güngör, Şaban Bülent Çakın, Arcan Fayatorbay

İbrahim Dölen kimdir
1967 doğumlu olan İbrahim Dölen, Boğaziçi Üniversitesinde Elektronik Mühendisliği dalında lisans, İstanbul Üniversitesinde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1990 – 2002 tarihleri arasında çeşitli işletmelerde görev yapan Dölen, Temmuz 2002’de Borusan Lojistik Genel Müdür Yardımcısı olarak şirkete katılmış ve Borusan Lojistik faaliyet alanlarının büyük bir bölümünde üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2014 yılında University of Pennsylvania, WhartonSchool’da AMP programını tamamlayan  İbrahim Dölen evli ve 1 çocuk babasıdır.
 
TÜRKLİM – Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Başkanı ve UTIKAD(Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği)Yönetim Kurulu Üyesi olan Dölen, BRM- Boğaziçi Üniversitesi Robert Koleji Mezunu Sanayici, İşadamı ve Yöneticiler Derneği'nde de çeşitli görevlerde ve komitelerde görev alarak ülkemizin ve sektörün gelişimine destek vermiştir. İbrahim Dölen ayrıca BÜMED (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği) ve Beşiktaş Atatürkçü Düşünce Derneği üyesidir.


 

 

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