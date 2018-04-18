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Scania'dan 145 adetlik teslimat

Scania'dan 145 adetlik teslimat

Tarih 18 Nisan 2018, 16:54

Scania bu yıl içerisindeki en büyük teslimatını geçekleştirdi.

Adile Sultan Yalısı'nda gerçekleşen teslimatta aynı gruba bağlı olan Hüner Lojistik ve HNR firmasına 145 araçlık bir çekici teslimatı gerçekleştirildi.

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ve Hüner Lojistik ile HNR Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hüner'in ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımı ile gerçekleşen teslimat, bu yılın ilk dört ayında toplu olarak yapılan en büyük teslimatlardan birisi oldu.

İbrahim Hüner, Scania araçlarını almaya 2015 yılında başladıklarını ve sürekli olarak Scania alarak filolarının neredeyse tamamını Scania araçlarına dönüştürdüklerini ifade etti.

Hüner, ayrıca Scania satın almalarının en büyük iki nedeninden birisinin araçların düşük yakıt tüketimi olduğunu diğer ikinci nedeninin ise satış sonrası çuk iyi bir hizmet verilmesi olduğunu ifade etti.

Hüner, sürücülerin de Scania araçların, çok iyi bir konfor düzeyine sahip olduğunu söylediklerini belirtiyor.




 

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