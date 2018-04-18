İBB'nin sürücüsüz ve elektrikli aracı tanıtıldı

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18 Nisan 2018, 16:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “World Cities Congress Istanbul 2018”de (Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018)' İETT'nin geliştirdiği sürücüsüz elektrikli otonom aracının tanıtımını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yaptı.

Tanıtım Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı.Yenikapı'daki Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde İBB’nin 2023 vizyonuyla İETT tarafından geliştirilen sürücüsüz elektrikli otonom aracının tanıtımı yapıldı. Protokol üyeleri aracın kurdelesini birlikte kesti.Üretilen araç hakkında bilgi veren Başkan Uysal, İETT Genel Müdürlüğü'nün geçmişte Beyoğlu nostaljik tramvayı içerisinde kullanılan araçlardan birisini elektrikli araç haline dönüştürdüğünü söyledi. Başkan Uysal şöyle devam etti: “Elektrikli araç dediğimizde sadece binek araçlar akla gelmemeli. Toplu taşıma araçları da elektrik araçlar konusunda önemli bir yere sahip olmalı. Toplu taşıma araçları her şehrin vazgeçilmez araçlarından. Muhakkak metro bu konuda bir çözüm olabilir ancak her halükarda şehirlerde toplu taşıma aracı olacaksa bu konuda İETT Genel Müdürlüğümüz toplu taşıma araçlarını elektrikli hale dönüştürmesi adına önemli bir adım. Amacımız üniversite, özel sektör ve kamunun iş birliğini yapıp önümüzdeki dönemde, kısa bir sürede İETT’mizin bazı bölümlerinde elektrikli, aynı zamanda sürücüsüz araçlarımızın faaliyet gösterdiği bir İstanbul'a kavuşmaktır. Belediye olarak her birimimiz kendi bünyesinde yeni çözümler konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor."Uysal, hep beraber çalışan ekibe kısa zaman içerisinde böyle bir aracın özlemini çektiklerini ilan etmek istediğini aktararak, elektrikli ve sürücüsüz otonom aracının İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.Konuşmaların ardından protokol üyeleri araca binerek incelemelerde bulundu ve açık alanda tur attı.Şimdilik bir tane üretilen ve konsept olarak nostaljik tramvayı andıran minibüs tarzı tekerlekli elektrikli ve sürücüsüz olma özelliği taşıyan otonom aracı ilk etapta havaalanı ve trafiğe kapalı alanlarda hizmet verecek.