Bosch ve e.GO otonom vale park hizmeti alanında iş birliği için anlaştı

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18 Nisan 2018, 16:08

Geleceğin stressiz park etme imkânı işte böyle olacak: otomobili durdurun, otomobilden çıkın, cep telefonunuzu elinize alın ve otomobilinizin park etmesini sağlayacak uygulamayı kullanın.

Bosch otonom vale hizmeti bu yıl bitmeden, Almanya’daki RWTH Aachen kampüsündeki üretim mühendisliği bölümün yeni otoparkında mümkün olacak. Bosch ve Aachen merkezli otomobil üreticisi e.GO bu alanda iş birliği yapmak üzere anlaşmaya vardı. Bosch otoparktaki altyapıyı yönetecek ve e.GO ile işbirliği yaparak start-up şirketinin araçlarını otonom vale park hizmetiyle entegre edecek. İlk aşamada otonom vale park hizmeti e.GO’nun 12 adet Life elektrikli otomobillerinde uygulanacak. e.GO’nun filosunda yer alan bu otomobiller şirket tarafından çalışanlarına iş seyahatlerinde kullanmaları için sunulacak, böylece çalışanlar otonom vale park hizmetini tanıtma imkanına sahip olacak. İkinci aşamada, Bosch ve e.GO otonom vale park hizmetinin yardımıyla otoparktaki park yeri kullanımını iyileştirmeyi amaçlıyor.Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dirk Hoheisel şunları kaydetti: “Manüel park artık geçmişte kaldı. Bosch teknolojisi otomobillerin çok daha iyi park etmelerine imkan tanıyarak sürücülerin çok zaman kazanmalarını ve stresten kaçınmalarını sağlıyor. e.GO Mobile AG CEO’su Prof. Günther Schuh ise şunları kaydetti: “Otoparklar e.GO Life gibi kompakt ve çok yönlü şehir otomobilleri için ideal bir ortam oluşturuyor. Otonom vale park hizmeti ile daha da fazlasını yapabilirsiniz - yani, mevcut bir otoparka yüzde 50 daha fazla aracı sığdırabilirsiniz. Bu teknolojinin kendi e.GO Life otomobillerinde olmasını isteyen müşterilerimizin tek yapmaları gereken ufak bir ücret ödemek.Otonom vale parkı hizmeti otonom sürüşe giden yolda önemli bir kilometre taşı olma özelliğini taşıyor. Bu hizmet, ayrıca, Bosch’un yeni Ağa Bağlı Mobilite Çözümleri bölümünün portföyündeki hizmetlerden birini oluşturuyor. Sistem şu şekilde işliyor: sürücüler otoparkın girişindeki araç bırakma alanında otomobillerini bırakıyor. Bir akıllı telefon uygulamasını kullanarak otomobilin otoparkta boş bir park yerini bularak gitmesini sağlayacak yönergeleri veriyor. Daha sonra da otomobillerine aynen bu şekilde araç teslim alanına gelmesini sağlayacak yönergeleri veriyor. Sürücülerin bu aracın park sürecini takip etmesine gerek kalmıyor. Bunun yerine; otomobilleri park yerine doğru ilerlerken onlar otoparktan ayrılabiliyor. Bunu mümkün kılan ise akıllı bir altyapı. Otoparktaki Bosch sensörleri araç sürüş koridorunu ve çevresini denetliyor ve araca rehberlik etmek için gereken bilgileri sağlıyor. Otomobildeki teknoloji altyapıdan gelen komutları güvenli bir şekilde sürüş manevralarına dönüştürüyor ve herhangi bir engel çıkması veya insanların ilerlediği yoldan geçmesi durumunda aracı zamanında durduruyor. Bosch ve e.GO Alman sertifikalandırma kurumu TÜV ve yerel yetkilileri de başından itibaren bu iş birliğine dahil ederek araç ve otopark teknolojisinin güvenilir bir şekilde işletilmesini sağlamak istiyor.Bosch için, e.GO ile başlatılan iş birliği, Bosch’un ikinci otonom vale park hizmeti projesi olma niteliğini taşıyor. Mercedes-Benz Bosch’un pilot çözüm ortağı konumunda. Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müzesi otoparkında Bosch ve Mercedes-Benz otonom vale park hizmetini gerçeğe dönüştürerek 2017 yazında bu hizmeti kamuoyuna sundu. En önemlisi, Bosch ve Mercedes-Benz, kullanıcıların sürücüsüz araçlarla nasıl etkileşim kurdukları ve bu gibi araçların nasıl algılandığı hakkında deneyim kazanmak istiyor. İki şirket bu amaçla önümüzde birkaç hafta içerisinde “deneyim turunu” lanse edecek. Deneyim turunda bir uzman, ilgilenen misafirleri Mercedes-Benz Müzesi otoparkında sürücüsüz bir otomobille tura çıkararak bu teknolojiyi anlatacak ve gelen soruları yanıtlayacak.