GEFCO 2017 finansal sonuçlarını açıkladı

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18 Nisan 2018, 16:02

GEFCO Grubu, sergilediği güçlü performansının ardından 2017 finansal sonuçlarını açıkladı. Grubun 2016’da 4,2 milyar Euro’luk cirosu 2017’de yüzde 5,1 artarak 4,4 milyar Euro’ya ulaştı. Firmanın Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kârı (FAVÖK) yüzde 16 artarak 201 milyon Euro olarak gerçekleşti.

•Ciro yüzde 5,1 artarak 4,4 milyar Euro’ya ulaştı•FAVÖK yüzde 16 artarak 201 milyon Euro olarak gerçekleşti•Global ve Major müşterilerin güçlü gelişimi ile desteklenen Grup Dışı Müşterileri satışları % 8,1'lik büyüme kaydetti•FAVÖK büyümesi, daha yüksek brüt kâr, tüm bölümlerde iyi performans ve iyi bir maliyet kontrolü ile desteklendi•Karayolu bölümünde – dağıtım ağı ve maliyet optimizasyonu yoluyla kâr sağlayan iyileştirme planı•Freight Forwarding bölümünde - Yeni müşterilere güçlü satış büyümesi ve nakliye hattı uzmanlığıyla kâr sağlayarak iyileştirme planı•Güçlü grup bilançosunda istikrarGEFCO Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Luc Nadal, 2017 sonuçlarıyla ilgili şu yorumda bulundu: “GEFCO olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizin ve operasyonel mükemellik gücümüzün ciro ve kârlılık olarak bize dönüş yaptığı bir yıl daha geçirdik.Grup Dışı Müşterileri cirosunda yakalanan yıllık % 8,1'lik büyümenin de gösterdiği gibi büyüme üzerine bir strateji izliyoruz. 2014’te başlattığımız operasyonel mükemellik programımız sayesinde, zarar eden bölümlerimizde güçlü bir ilerleme kaydettik ve 2017’de hem Karayolu hem de Freight Forwarding bölümlerimizde kâr elde ederek bir dönüm noktası yakaladık.”GEFCO’nun ilgi çekici hizmetleri tüm bölümlerde güçlü kazanımlar sağladı, bu büyümede Grup’un Grup Dışı Müşterileri (düzenli PSA ve General Motors dışındaki hesaplar) segmentindeki güçlü performansın büyük katkısı var. Grup bu alandaki yüzde 8,1’lik ciro artışını otomotiv pazarında Jaguar-Land Rover, Volkswagen, Tesla, Audi, Volvo, Renault-Nissan, Carglass ve London Electric Vehicles şirketleriyle yaptığı anlaşmalardan elde etti. Şirket ayrıca otomotiv dışında Gıda, Perakende ve Moda (Amazon, Baron de Rotschild, Kiabi ve L’Oréal), Enerji (Gazprom Neft-Supply), Uzay Havacılığı (Safran), Endüstriyel Üretim (Severstal), Yaşam Bilimleri ve Sağlık (Fresenius, Procter and Gamble) alanlarında yaptığı yeni anlaşmalarla hızlı bir büyüme kaydetti. Otomotiv dışı satışlar GEFCO’nun PSA Grup işleri dışında elde ettiği cirosunun üçte birini oluşturuyor.2017 yılı, karayolu ve Freight Forwarding departmanlarının kâr göstermesiyle, Grup’un uzun vadeli iyileştirme stratejisinde bir dönüm noktası oldu. 2013 senesinde yönetim ekibi değiştiğinde, her iki bölüm de beklenenin altında bir performans sergiliyorlardı. Ancak, GEFCO’nun operasyonel mükemmellik konusundaki çabasının sonucu olarak yıldan yıla marjlarda artış meydana geldi.GEFCO bu yıl inovasyona yönelik stratejilerini artırdı. Şirketin tutumu uzun süredir değişikliği yaratmak üzerine kurulu, değişikliklere cevap vermek üzerine değil. GEFCO, şirket genelinde bu yıl inovasyon girişimlerini uygulamaya koydu ve yeni fikirler bulmak ve teşvik etmek için özel bir İnovasyon Laboratuarı kurdu.Şirket ayrıca müşterilerine yardımcı olmak, verimliliklerini artırmak, becerilerini ortaya çıkarmak ve sektöre giren yeni ilgili teknolojileri incelemek için; “test etme ve öğrenme” yaklaşımına odaklanıyor.GEFCO, data analizi (yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT) , Big Data, Blockchain), Meta Platform ve robotlaşma gibi konularda da çeşitli pilot programlarını devam ettiriyor. Düşük frekanslı izleme ve takip cihazları, güzergahlarımızda ve nakliye optimizasyonunda yapay zeka uygulamaları, idari süreçleri emniyet altına alma ve dijitalleştirme için Blockchain projeleri ve araç elleçlemede robotlaşma gibi programlarda önemli ilerlemeler kaydettik.Son olarak şirket bu yıl, sektörün karşılaşacağı uzun vadeli değişiklikleri keşfetmek üzere, en son duyurusu yapılan Techstars gibi farklı iş geliştirme merkezleriyle resmileştirilmiş ortaklıklar kurmaya başladı.