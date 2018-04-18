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Ticari araç üretimi arttı, otomotiv sanayii ilk çeyrekte başarısını sürdürdü

18 Nisan 2018, 15:27

Otomotiv sanayii, ilk çeyrekte üretim ve iç pazarda başarılı performansını sürdürürken ihracatta tarihi bir rekora imza attı.