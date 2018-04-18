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İthal pazar lideri Scania
18 Nisan 2018, 15:04
TAİD’in halka açık kaynaklarından elde edilen verilere göre, ağır ticari araç pazarında 2018 yılının ilk çeyreğinde toplam 3.820 ağır ticari araç satıldı. 2017 yılının aynı döneminde pazar 2.727 adet olarak gerçekleşmişti. Bu bir önceki yıla göre yüzde 40’lık bir artışı gösteriyor.
Scania aynı dönemde 456 adetlik satışla, pazar payını yüzde 11.9’a çıkarttı. İlk çeyrekte toplam pazarda 1.875 adet kamyon, 1.945 adet çekici satışı gerçekleşti. Scania, 413 adet çekici satışı ile ithal pazarda liderliğini sürdürürken, toplam pazarda en çok tercih edilen ikinci çekici markası oldu.
“Pazar yükselmeye devam edecektir”
Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, 2018’de pazar hakkında iyimser bir beklenti içinde olduklarını belirtti. Eksin “Türkiye ağır ticari araç pazarının son 10 yılına bakıldığında ortalama 25-30 bin araç satıldığı görülmektedir. Bu da çok daha fazla potansiyele sahip olduğumuzun göstergesidir. 2018 yılında gerek yurtiçi taşımacılıkta, gerekse de uluslararası taşımacılıkta daha hareketli bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bu hareket ağır ticari araç pazarına olumlu yansıyacaktır” açıklamasında bulundu.
“Türkiye stratejik bir pazar”
İlhami Eksin, Scania markasının global pazarlarda da satışlarının yükseldiğini belirterek “Scania, 2017 yılını 90.777 adetlik satışla tamamladı ve yüzde 16 pazar payı elde etti. Yeni Nesil Scania’nın katkısı ile bu yılın ilk 3 ayında gerçekleşen satışlarla Scania’nın pazar payı yüzde 18’e yükseldi. Bu artışta Türkiye pazarının da etkisi bulunmakta. Türkiye, Scania için stratejik önemi büyük bir ülke. Doğuş Otomotiv olarak, çok güçlü bir yetkili satıcı ve servis ağımız bulunmakta. Türkiye pazarında elde ettiğimiz başarılardan çok mutlu ve gururluyuz” dedi.
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