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İthal pazar lideri Scania

18 Nisan 2018, 15:04

TAİD’in halka açık kaynaklarından elde edilen verilere göre, ağır ticari araç pazarında 2018 yılının ilk çeyreğinde toplam 3.820 ağır ticari araç satıldı. 2017 yılının aynı döneminde pazar 2.727 adet olarak gerçekleşmişti. Bu bir önceki yıla göre yüzde 40’lık bir artışı gösteriyor.

