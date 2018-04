Anasayfa » Güncel

IT Think Tank Platformu Mercedes'e yıllık toplam 550.000 Avro’luk tasarruf yaptırdı

18 Nisan 2018, 15:02

Daimler AG tarafından 2017, Kasım ayında “IT Speed Initiative” (IT Hız İnisiyatifi) platfomu tarafından örnek projelerden biri olarak seçilen Mercedes-Benz Türk’ün IT Think Tank Platformu, 2019 yılının sonuna kadar şirketin yaklaşık yıllık 1 Milyon Avro tasarruf sağlamasını hedefliyor.