Anasayfa » Güncel

Yazın kış lastiği kullanmamak için 6 neden

18 Nisan 2018, 14:59

Petlas, can ve mal güvenliğinden yakıt ekonomisine, sürüş konforundan doğa sürdürülebilirliğine 6 nedenle yazın kış lastiği kullanılmaması konusuna dikkat çekiyor.