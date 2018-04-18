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Delphi, Dumanoğlu ile Türkiye’den 67 ülkeyi yönetecek!

Delphi, Dumanoğlu ile Türkiye’den 67 ülkeyi yönetecek!

Tarih 18 Nisan 2018, 14:54

Delphi Technologies’de Ş. Reşat Dumanoğlu, 2018 itibariyle Türkiye, Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü görevine atandı.

Dumanoğlu, yeni görevinde Delphi’nin ilgili bölgelerdeki büyümesini destekleyecek en iyi stratejilerin kurgulanması ve geliştirilmesi görevlerinden sorumlu olacak. Dumanoğlu, İngiltere merkezli olan Delphi'nin satış sonrası organizasyonunda Türkiye dahil olmak üzere Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika’da toplam 67 ülkeyi yönetecek.

Türkiye’de geçmişi 1993’e dayanan ve 2002’de İzmir'de fabrika yatırımı ile daha da faal hale gelen dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies’de Türkiye, Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörlüğü görevine Ş. Reşat Dumanoğlu getirildi. Yaklaşık 20 yıldır Delphi'de görev yapan Dumanoğlu, yeni görevinde Delphi’nin ilgili bölgelerdeki büyümesini destekleyecek en iyi stratejilerin kurgulanması ve geliştirilmesi görevlerinden sorumlu olacak. Dumanoğlu, görevini şirket merkezi olan İngiltere’de görev yapan Satış Sonrası EMEA Başkan Yardımcısı Jean-François Bouveyron’a bağlı olarak yürütecek.

Türkiye’nin başarısı perçinlendi!
Delphi’de daha önce üretim kanalında, farklı görev ve fonksiyonlarda yöneticilik yapan Ş. Reşat Dumanoğlu, 2014 yılında Satış Sonrası Ülke Direktörü olarak atandı. O dönemde sorumlu olduğu bölge yalnızca Türkiye ile sınırlıydı. 2015 yılında buna Bulgaristan ve üç Kafkas ülkesi olan Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan eklendi. Son görevlendirme ile Bölge Direktörü olarak atanan Ş. Reşat Dumanoğlu, İngiltere merkezli olan Delphi'nin satış sonrası organizasyonunda Türkiye, Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika’da 67 ülkenin yönetiminden sorumlu olacak.  Bu aynı zamanda Delphi'nin Türkiye'deki satış sonrası başarısına vurgu yapıyor. Evli ve bir çocuk babası olan Dumanoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde lisans üstü çalışması yanı sıra farklı şirketler ve organizasyonlarda satış, insan kaynakları ve finans alanlarında çeşitli düzeylerde görev yapan Dumanoğlu, 20 yılı aşkın otomotiv sektörü tecrübesine sahip.

 

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