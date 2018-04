Anasayfa » Üstyapi

Pirelli, Türkiye'ye özel treyler lastiği üretti

18 Nisan 2018, 14:41

Prometeon, Türk treyler pazarının ihtiyaçlarına uygun olarak İtalya'daki Ar-Ge merkezi ile birlikte ST25 Plus lastiklerini geliştirdi. Şubat ayında pazara sunulan ST25 Plus; rakiplerine kıyasla en optimum fiyat performans oranını sunuyor.

Pirelli marka ticari lastiklerinin üreticisi Prometeon Türkiye, iz bırakmak üzere yola çıktığı 2018 yılında sunduğu ProTruck gibi yenilikçi hizmetlerin yanı sıra, pazarın ihtiyaçları doğrultusunda ürün çeşitliliğini de artırmaya devam ediyor. 2017 sonunda yüzde 21’i aşan pazar payına ulaşan ve pazardan daha hızlı büyüyen Prometeon bölgesel kullanım segmentine yönelik yeni lastiği ST25 Plus'ı pazara sundu. Türkiye treyler pazarının ihtiyaçlarına yönelik olarak 385/65R22.5 ölçüsünde İtalya'daki Ar-Ge merkezi ile ortak geliştirilen yeni lastik, rakiplerine kıyasla en optimum fiyat performans oranını sunuyor. Pazardaki en iyi etiket değerlerine sahip treyler lastiği olan ST25 Plus, Prometeon'un hızla büyüyen bu segmentteki öncülüğünü daha da güçlendirecek.



ST25 Plus hakkında açıklamalarda bulunan Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, “Türkiye'de 2014 yılından beri ticari lastik pazarı bir büyüme trendi içerisinde. Türkiye dünya ticari araç üretiminde 8. sırada yer alırken treyler üretiminde ise 5. büyük ülke. Yaklaşık 35 bin adetlik yıllık bir üretim ile Türkiye treyler pazarı ciddi bir potansiyele sahip. Prometeon Türkiye olarak biz de bu sektörde liderliğimizi pekiştirmek adına ST25 Plus’ı pazara sunduk.



Türkiye'de hızla büyüyen bu segmentte Pirelli marka ticari lastiklerimizle her 5 treylerden 1’inde yer alıyor; kullanıcılarımıza uzun ömür, dayanıklılık, yüksek güvenlik ve düşük işletme maliyetleri vadediyoruz. Özellikle Türkiye pazarı ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen ST25 Plus'ın Türkiye’den yönetilen Orta Doğu, Kafkaslar ve Türki Cumhuriyetler pazarlarına da önemli bir ihracat potansiyeli bulunuyor" dedi.



ST25 Plus; teknolojileri ile uzun ömür, dayanıklılık ve yüksek güvenlik vadediyor

Prometeon Türkiye, oldukça ciddi bir potansiyele sahip treyler pazarı için geliştirdiği yeni lastiği ST25 Plus'ı Ankara ve Konya'da yetkili satıcıları ve treyler üreticilerinin katılımları ile gerçekleştirdiği etkinliklerde tanıtmaya başladı. ST25 Plus ilk aşamada 385/65R22.5 ölçüsünde pazara sunuldu. 2015 ile 2017 yılları arasında toplam ticari lastik pazarı yüzde 14'lük bir büyüme gösterirken 385/65R22.5 treyler lastiği pazarında büyüme yüzde 30 olarak gerçekleşti.



Prometeon Türkiye'nin yeni lastiği ST25 Plus'ta kullanılan teknolojiler, kullanıcılara birçok fayda sağlıyor. Öncelikle ST25 Plus, Pirelli patentli DLTC (Çift Katmanlı Sırt Hamur Karışımı) teknolojisi sayesinde kullanıcılarına yüksek kilometre performansı sunuyor. Ayrıca yenilikçi desen yapısı ve hamur karışımı ile üstün yol tutuşu ve tüm zeminlerde daha kısa fren mesafesi sunuyor. Karkasın zarar görmesini engelleyen taş iticiler; uzun ömür garanti ederken karkas dayanıklılığını da en üst seviyeye taşıyor. Yeni sırt desen tasarımı ve güçlendirilmiş hamur karışımı sayesinde ise ST25 Plus; bölgesel kullanımlarda üstün kopma ve kesilme dayanıklılığına sahip oluyor.