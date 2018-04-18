IVECO toplantıda süpriz yaptı

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18 Nisan 2018, 14:32

Iveco yetkili satıcı ve servisleri Antalya’da gerçekleşen yıllık toplantılarında hem öğrendiler hem de eğlendiler.

IVECO Yetkili Satıcı ve Servisleri, eğitim ve eğlencenin iç içe geçtiği 2018 yılı Bayi Toplantısı için Antalya XANADU RESORT HOTEL 'de bir araya geldiler.İlk gün genel sunumların yapıldığı, otomotiv pazarı ve IVECO markasının son durumunun teşkilata aktarıldığı toplantının sürprizi Showmen Kadir Çöpdemir'in sunumuyla gerçekleşen QUİZ SHOW oldu.Kadir Çöpdemir IVECO markası ile ilgili soruların yanısıra esprili sunuşuyla da toplantıya renk kattı. QUIZ SHOW'un sonunda 240 kişi arasından en hızlı ve en çok doğru cevabı veren bir kişiye çift kişilik tatil hediye edildi.Yeni ürünlerin tanıtıldığı ve önemli teknik detaylarında konuşulduğu toplantının 2. günü eğitim ağırlıklı geçti. 2 gün 3 gece süren ve "Satış Becerileri Eğitimi", "Workshop Çalışması" ile tamamlanan toplantının sonunda Bayi Teşkilatı bu buluşmayı toplu çekilen bir fotoğraf ile ölümsüzleştirdi.