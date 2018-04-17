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Bridgestone Tenis Turnuvası

17 Nisan 2018, 21:07

Bridgestone’un isim sponsorluğunda, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 6. Bridgestone İpek Şenoğlu Cup Tenis Turnuvası, 608 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin dört bir yanından 18 yaş ve üstü tenisçilerin yer aldığı müsabakalarda 85 yaşındaki sporcu büyük ilgi topladı. Turnuvanın gelirleri ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na bağışlandı.



Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın öncü markası Bridgestone’un sponsorluğunda düzenlenen Bridgestone İpek Şenoğlu Cup Tenis Turnuvası, geçtiğimiz günlerde 6. kez düzenlendi. Fenerbahçe Dalyan Club, İstanbul'da gerçekleştirilen turnuvada 608 sporcu yer alarak yeni bir rekora imza atıldı. 18 yaş ve üstü sporcular, tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde mücadele etti. Turnuvanın en çok ilgi toplayan sporcusu ise 85 yaşındaydı.



Turnuvanın 12 gün boyunca İstanbul’da benzersiz bir spor arenasına ev sahipliği yaptığını dile getiren Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “Farklı yaşlardan ve farklı şehirlerden yüzlerce tenisçi Bridgestone İpek Şenoğlu Cup’ta sporun birleştiren ve geliştiren gücünü ortaya çıkardı. Bu özel turnuvanın 6. yılında da ilginin arttığını ve rekor bir katılımcı sayısına ulaştığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 6 yıl önce Türkiye’de sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak için çıktığımız yolda, efsanevi sahnelere şahit olduk ve ülkemizde sporun desteklenmesi ile ne kadar çok insanın bundan faydalanabileceğini gördük. Bunun yaratılmasını sağlayan, başta değerli İpek Şenoğlu olmak üzere turnuvada emeği geçenleri, sporcularımızı ve finalistlerimizi kutluyorum. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ve 2024 yılına dek ‘Global Olimpiyat Ortağı’ olarak Olimpiyat Oyunları destekçisi olan ortağımız Bridgestone ve 40 yıldır Türkiye’de ulusal ve uluslararası ölçekte sporu ve sporcuları destekleyen Brisa, bu turnuvanın daha da güçlenmesi ve büyümesi için desteklerini sürdürecek” dedi.



Turnuvanın elde ettiği başarıdan memnuniyet duyduğunu ifade eden İpek Şenoğlu ise; “Bu yıl 600’ü aşkın tenis tutkunu müsabakalarda sporun büyüleyici gücünü gözler önüne serdi. 85 yaşındaki sporcumuz ise bu tutkunun asla bitmeyeceğini kanıtladı. Turnuvamızdan elde edilen gelirleri ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na bağışladık ve tedavi gören çocuklarımıza destek olma fırsatı elde ettik. Bunu turnuvamıza katılan, ilgi gösteren herkes sayesinde başardık ve böylece Bridgestone İpek Şenoğlu Cup Tenis Turnuvası’nın bir kez daha misyonunu başarıyla gerçekleştirdiğine şahitlik ettik” şeklinde konuştu.



Bridgestone, turnuva süresince diş derinliği ölçümleri yaptı

Bridgestone, 2013 yılından bu yana #emniyetiniziçin2dk kampanyası ile emniyetli ve konforlu yolculuklar için lastik diş derinliği ve basınç ölçümleri yapıyor. Bridgestone, lastik diş derinliği güvenlik sınırının altında bulunan araç sahiplerini lastiklerini en kısa zamanda yenilemeleri konusunda uyarırken, hava basıncı düşük olan lastiklere de uygun seviyede hava basımı gerçekleştiriyor.



Marka, bu farkındalık çalışmalarını Bridgestone İpek Şenoğlu Cup Tenis Turnuvası süresince Fenerbahçe Dalyan Club'ta gerçekleştirdi. Bridgestone ekipleri turnuvada yer alan sporcular ve katılımcıların araçları için lastik diş derinliği ve basınç ölçümü hizmeti sundu. Bridgestone ayrıca, ücretsiz lastik diş derinliği yaptıran araç sahiplerine dört lastik alımında 150TL’lik indirim kuponu sundu.



