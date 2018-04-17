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Mercedes’ten yük taşımacılarına kampanya

17 Nisan 2018, 21:03

Vito Mixto, Kombi, Panelvan ve Sprinter Panelvan ve Kamyonet tipi araçlar fırsatlarla müşterilerini bekliyor.

Düşük işletme maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları ile farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi olan ve segmentinin en iddialı aracı Vito’nun iş hayatında sunduğu özellikleriyle farkını hep belli eden Mixto, Kombi ve Panelvan seçenekleri ile taşımacılıkta yıldız olan Mercedes-Benz Sprinter’in Panelvan ve Kamyonet tipi araçları cazip fırsatlarla Nisan ve Mayıs aylarında müşterilerini bekliyor.



Nisan ve Mayıs aylarında geçerli olan bu kampanya ile satıştan finansmana, ikinci el alım satımdan, satış sonrası hizmetlere kadar her alanda özel fırsatlar yer alıyor.



Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Grubu, 2017 ve 2018 model Vito Mixto, Kombi, Panelvan ve Sprinter Panelvan Kamyonet tipi araç sahiplerine;

•2 yıl kasko ve ilk 2 bakım hediye ediyor,

•4.000 TL’ye varan takas desteği veriyor,

•2.000 TL peşin indirimi veya kaskolu %0,99 faiz oranı ya da 30.000 TL, 12 ay %0 faiz seçeneği imkânları sunuyor.



Mercedes-Benz Vito Mixto, Vito Kombi ve Vito Panelvan

Mercedes-Benz Vito, düşük yakıt ekonomisi, yüksek kalite standartları ve farklı kullanım alanlarına hitap eden geniş ürün yelpazesi ile kendi segmentinin en iddialı modeli.

İster şehiriçi trafiğinde isterse şehirlerarası yollarda ön ve arka tekerlek olmak üzere iki farklı tahrik seçeneği ile Mercedes-Benz Vito tamamen müşterilerinin yorum ve beklentilerine göre tasarlanarak ticarette de müşterilerinin fark yaratmasına neden oluyor.



Yüksek güvenlik donanımları, geliştirilen motor ve şanzımanları, yüksek yük taşıma kapasiteleri ve 6,3 metreküpe varan iç hacimleri olan Mercedes-Benz Vito Mixto, Vito Kombi ve Vito Panelvan, düşük emisyon değerlerine sahip çevreci Euro 6 motoru ve 100 km’de 6,2 lt’ye kadar düşen karma yakıt tüketimi ile kendi segmentinin en ekonomik aracı ünvanını hak ediyor.



Hem iş hem aile kullanımı için sınıfında iddali olan Vito Mixto ve Vito Kombi ile sadece yük taşımacılığında kullanılan Vito Panelvan aynı zamanda kendi sınıfında güvenlik standartlarında da fark yaratıyor.



İşin Yıldızları olan Mercedes-Benz Vito Mixto, Vito Kombi ve Vito Panelvan araçların standart donanımları arasında; Rüzgâr Savrulma Asistanı, Yorgunluk Asistanı, ABS, ASR, BAS, 9. nesil Adaptive ESP - Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı-, Elektronik Güç Dağılımı, Rampa Kalkış Desteği, Fren Destek Sistemi, Yağmurda Fren Desteği ve ani durumlarda uyarı veren “Adaptif Fren Lambaları” bulunuyor.



Mercedes-Benz Sprinter Panelvan ve Kamyonet

Düşük yakıt tüketimi, güvenilirlik, uzun bakım aralıkları ve yüksek ikinci el değeri ile Mercedes-Benz Sprinter Panelvan ve Kamyonet, kilometre başına düşen düşük yakıt maliyeti sayesinde ticaret için en doğru yatırımlardan biri.



20.000 kilometre bakım aralığı ve standart olarak sunduğu fonksiyonel donanımları sayesinde Mercedes-Benz Sprinter Panelvan ve Kamyonet araçlar, ekonominin yanında yüksek sürüş konforu da sunuyor.



Mercedes-Benz Sprinter Panelvan ve Kamyonet, sınıfında ilk olarak öncü SCR dizel teknolojisi ile gelitştirilen BlueTEC sistemi ve Euro 6 emisyon normları sağlayan motora sahip.

Sprinter Panelvan ve Kamyonet’te standart donanımlar arasında; ABS, Rüzgar Savrulma Asistanı, Yağmurda Fren Desteği ve Serit Takip Asistanı bulunuyor. Ayrıca müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Uzun Far Asistanı, Çarpışma Önleme Asistanı ve Kör Nokta Asistanı da opsiyonel donanımlar arasında yer alıyor.



Araç içinde yer alan arka kapı yük cebi, malzelemer için ek saklama alanı sunuyor. Araçta bulunan yan koruma sistemleri ile yandan çarpma durumunda araç donanımları korunuyor. Metal iç yüzeyinde doğabilecek hasarlara karşı koruma sağlayan koruyucu iç döşeme, uzun eşyaların sabit kalmasını sağlayan merdiven askısı ve 9 metreküpten 14 metreküpe kadar sunduğu yükleme hacmi ile Mercedes-Benz Sprinter Panelvan ve Kamyonet müşterilerine ticarette avantaj sağlıyor.



