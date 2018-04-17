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Crown’dan Poliya’ya operatörlü kiralama çözümü

17 Nisan 2018, 20:51

Müşterilerinin çözüm ortağı olma hedefiyle çalışan Temsa İş Makinaları, bir yılı aşkın süredir distribütörlüğünü yürüttüğü depo çözümlerinin öncü markası Crown’ın forkliftlerini operatörlü olarak da kiralamaya başladı.

Kiralayan firmaları ek bir elemanın işe alımı, maaşı, sosyal güvencesi, eğitimi gibi külfetlerden kurtaran bu bütünsel hizmet, firmalara hem zaman hem de maliyet avantajı sağlıyor. Böylece forkliftler makinayı tanıyan kişiler tarafından en etkin ve en doğru şekilde kullanılıyor, kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza riski de ortadan kalkıyor.



Temsa İş Makinaları bu kapsamdaki ilk operatörlü Crown forklift kiralamasını kimya sektöründe faaliyet gösteren Poliya firması ile gerçekleştirdi. Kiralanan 5 adet Crown FC5225 akülü forklift Temsa İş Makinaları Bölge Satış Yöneticisi Mehmet Yıldırım tarafından Fabrika Müdürü Erol Kılıç’a Poliya’nın Çerkezköy fabrikasında teslim edildi.



Poliya Fabrika Müdürü Erol Kılıç teslimat töreninde yaptığı konuşmada, “Depomuzu etkin kullanabilmek bizim için büyük önem taşıyor. Ancak bu etkinliğe erişebilmek için aldığımız ekipmanlarda uzmanlaşmak oldukça vaktimizi alacaktı. Temsa İş Makinaları’na bize hem nakit hem de vakit kazandıran operatörlü kiralama çözümü için çok teşekkür ederiz,” dedi.



Temsa İş Makinaları Bölge Satış Yöneticisi Mehmet Yıldırım ise Temsa İş Makinaları’nın müşteri odaklı yaklaşımıyla rakiplerinden ayrıştığının altını çizerek, bütünsel hizmet anlayışıyla, müşterilerine üründen ziyade çözüm sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.



