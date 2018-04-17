Mehter Marşı ve nostaljik şarkılar korna melodisi oldu

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17 Nisan 2018, 20:50

Korna tasarımı, üretimi ve satışında Türkiye lideri olan Seger, dünyanın en büyük 3. Otomotiv Fuarı olan Automechanika’da Osmanlı mehter takımının çaldığı 8 farklı marş melodisini içeren Mehter Kornası ile yine içerisinde 8 adet geçmişten günümüze Türk Pop / Folk müziği melodisi bulunan Nostalji Kornasını tanıttı.

Avrupa’nın en büyük korna üreticilerinden biri olan ve Türkiye’de ürettiği elektrikli ve havalı kornaları dünyanın dört bir yanına ihraç eden Seger’in, Automechanika’da tanıttığı Mehter kornası marş melodileri kornada farklı ve özgün ses arayanlara yönelik üretildi. Nostalji Kornası ise film müziklerinin melodi seçenekleri ile eski zamanların ruhunu yollara taşımayı hedefliyor.Seger Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Coşkun, bu yıl Automechanika’nın sürprizinin yeni kornalar olduğunu söyleyerek “Biz müşterilerimizden gelen beklentileri analiz ediyor, bu analize göre yeni ürün geliştiriyoruz. Havalı kornalar özellikle uzun yol yapan ağır vasıta araç sürücüleri tarafından isteniyordu. Mehter ve Nostalji kornalarımızı bu şekilde üretime aldık. Bu melodileri sevilen, Türk kültürüne mal olmuş şarkıların içinden seçtik. Özellikle oto sanayi sitelerinde bu tarz melodileri kendi tercihlerine ve elektrikçi ustalarıyla el yordamıyla yaptıranlar olduğunu biliyoruz. Seger olarak buradaki en önemli farkımız; kornalarımızın dünya araç üreticilerinin ve korna üretim standartlarına uygun desibellerde üretilmesi. Bizim her ürün çeşidimiz araçlar üzerinde yapılan homojenize testlerden geçmektedir” diye konuştu.Avrupa’nın 1 numaralı otomotiv endüstrisi ve satış sonrası etkinliği olan Automechanika Fuarı, 38 ülkeden 1.300’ün üzerindeki katılımcıyı sektör profesyonelleri ile bir araya getirdi. Türk ve Avrupa endüstrilerini bir araya getiren fuarda geçtiğimiz yıl 33 ülkeden 1.217 katılımcı yer almış, 43.874 ticari ziyaretçi katılmıştı.