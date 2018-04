Pamukkale Turizm yine MAN’ı tercih etti

Anasayfa » Piyasa

17 Nisan 2018, 18:26

Pamukkale Turizm’in 70 otobüslük siparişine ilişkin tören, 14 Nisan Cumartesi günü, Antalya’da düzenlenen MAN Lion’s Coach Lansmanı’nda gerçekleştirildi.

Türkiye seyahat sektörünün köklü ve öncü kuruluşu Pamukkale Turizm, geçen sene olduğu gibi bu yıl da 70 adetlik otobüs alımında yine MAN’ı tercih etti. 2018 yılının sezon başlangıcında 20 adet 13 metre NEOPLAN Tourliner ve 50 adet de yeni MAN Lion's Coach 2+1 VIP’den oluşan 70 adetlik sipariş veren Pamukkale Turizm, ilk 35 aracı teslim aldı.MAN’ın Antalya Belek’de, Granada Luxury Otel’de düzenlediği Lion’s Coach Lansmanı’nda gerçekleştirilen törende; MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu ile Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, Otobüs Bölge Satış Koordinatörü Emrah Albustanoğlu yanı sıra Mapar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Şahin ve Şensan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Şen de hazır bulundular. Tören, Pamukkale Turizm adına ise Genel Müdür Mustafa Özdalgıç, Özmal Filo Müdürü Ahmet Aksoy ve Pamukkale Turizm Bölge Koordinatörlerinin katılımıyla gerçekleşti.Türkiye seyahat ile ağır ticari araç sektörlerinin çok iki önemli markası; Pamukkale Turizm ve MAN arasındaki köklü dostluğa vurgu yapan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, “Böylesine iki önemli kuruluş arasındaki dostluğun bu kadar uzun sürmesi, aslında her iki taraf için de çok değerli ve çok önemli bir değer. Çünkü böylesine köklü işbirlikleri, ancak her iki taraf için de bir ‘memnuniyet’ sözkonu ise bu kadar yıl sürdürülebilir. Pamukkale Turizm gibi alanında öncü kuruluşların bizi tercihi, teveccühü, doğal olarak bizde memnuniyet yaratıyor. Pamukkale Turizm özelinde, kurumsal ilişkiler kadar, kişisel iletişimde de yakaladığımız sıcak ve samimi iletişim de bizler için ayrı bir memnuniyet kaynağı. Ancak bizim için yani MAN Ailesi için asıl olan; müşterilerimizde, bizim deyimimizle iş ortaklarımızda memnuniyet yaratmak, onlara fayda sağlamaktır. MAN olarak yüksek nitelikli araçlarımızla olduğu kadar, Ar-Ge’mizle, sunduğumuz Satış Sonrası Hizmetler ve çeşitli hizmetlerimizle geleneksel olarak hep bu konuya odaklanıyoruz. Bu açıdan; Pamukkale Turizm ile olduğu gibi sürdürdüğümüz uzun yıllara dayalı dostluklar, iş ortaklıkları da bizler için ayrı ve özel bir anlam taşıyor” diyerek, Pamukkale Turizm ile MAN arasındaki bu güzel işbirliğinin daha uzun yıllar devam edeceğine olan inancını vurguladı.Pamukkale Turizm 100 adetlik otobüs alımını tamamlayarak 2016 yılına dev yatırımla başlamıştı. O tarihte yatırımlarının hız kesmeden önümüzdeki yıl da devam edeceğini müjdeleyen marka, 2017 yılını ise İzmit bölgesine yatırımlarını arttırarak, filosuna 50 adet otobüs ekleyerek tamamladı. İzmit’e özel olarak filosuna kattığı araçların teslimi sonrasında 15 Aralık 2017 tarihinde İzmitlilerin de yoğun ilgisi eşliğinde görkemli bir açılış gerçekleştirmişti. Tecrübeli marka, 2018 yılı yatırımlarına 35 adet 13 metre yeni MAN Lion’s Coach ve 13 metre yeni NEOPLAN Tourliner 2+1 VIP araçlar ile başladı.Hızla gelişen ve değişen dünyada değişime direnmenin suyu dövmeye benzediğinin altına çizerek, beklentilerin değişmesi ile şirketlerin de değişmek zorunda olduğunu belirten Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa ÖZDALGIÇ, “Bildiğiniz gibi Pamukkale Turizm, 56 yıl önce insanlarımızı ‘Sevdiklerine Ulaştırmak‘ üzere kuruldu. Halkımızın takdiri ile büyüdü, hizmet ağını genişletti ve gelişti. Sektörün gündemden düşmeyen markası ve amiral gemisi oldu. Aynı sorumluluk duygusu ile bugün de ülkemize ve geleceğe olan güvenle yatırımlarımıza çok daha güçlü olarak devam ediyoruz. Deneyimli Bölge ve Birim Müdürlerimiz; A’dan Z’ye tüm destek birimlerimiz ile ‘Koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak‘, ‘kaliteyi opsiyon olarak değil standart olarak sunmak‘ birinci önceliğimizdir. Çünkü kalite, ülkemizin güzel insanlarının en doğal hakkıdır. Pamukkale Turizm’in yolcuyu önemseyen kurum kültürü ve değerleri tüm Türkiye‘de farkını hissettirmeye devam edecektir” dedi.Son dönemde filolarının ezici çoğunluğunun MAN araçlarından oluşmasının, sadece araçlarının ileri teknoloji ürünü olmalarından, konforundan ya da hizmetlerinden kaynaklanmadığını da belirten Mustafa Özdalgıç; “PAMUKKALE ve MAN’ın ‘Ben yaptım oldu’ yaklaşımından ziyade; üretimde müşterilerinin isteklerini ve taleplerini dikkate alma ve müşterilerinin sesine kulak verme konusunda aynı oranda hassas olmaları, iki kurumun yöneticilerinin de aynı dili konuşuyor olmaları, dürüst ve samimi iletişimin sonucu oluşan kalıcı dostluklar, MAN’ın araçlarını tercih etmede en önemli etkenlerdir. Pamukkale Turizm olarak, kurulduğumuz günden bu yana en büyük önceliğimiz; müşterilerimize en güvenli, en kaliteli ve en konforlu hizmeti sürdürülebilir olarak sunmaktır. Bu doğrultuda MAN Lion’s Coach 2+1 VIP otobüslerimiz yeni ve en gelişmiş güvenlik sistemleri başta olmak üzere, bir otobüsten tüm beklentilerimizi en üst seviyede karşılıyor. Yeni nesil MAN Lion’s Coach 2+1 VIP’de gerek koltuk adedi gerekse konfor alanında yapılan geliştirmelerle, hem işletme hem de yolcu açısından önemli avantajlar sunuluyor” şeklinde konuştu.%95’i Pamukyol araçlardan oluşan 600 araçlık filo ile bu yılı, ‘14 milyon yolcuyu sevdiklerine kavuşturarak’ tamamlamayı hedefleyen Pamukkale, 10 inç koltuk arkası ekranları, ücretiz internet hizmeti, şube ve tesislerin altyapısı, geniş servis ağı, çok seçenekli ikram ve filosunun tümünde her koltukta bulunan prizleri ile çalışmalarını “Seyahat Etmek Özgürlüktür” temasından yola çıkarak kurguluyor.MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu da, “Bugün sadece 2018 yılının ilk filo teslimatını değil, 2018 model yeni Lion’s Coach 13 metre otobüsümüzün Türkiye’deki ilk 2+1 VIP tasarımının teslimatını da gerçekleştiriyoruz. Bu teslimata Pamukkale Turizm gibi Türkiye seyahat sektörüne önemli katkılarda bulunan, işinde uzman bir kuruluşa gerçekleştirmek bizim için özel bir anlam içeriyor.Pamukkale Turizm’e teslim ettiğimiz 35 adet otobüsün tamamı, 13 metre yeni MAN Lion’s Coach ve 13 metre yeni NEOPLAN Tourliner 2+1 VIP araçlardan oluşuyor. Gerek Pamukkale Turizm’in önceki ve şimdiki siparişlerindeki bu tercihi ve gerekse sektörün bu yöndeki teveccühü, bizim bu alanda da ne kadar doğru bir geliştirme yaptığımızı ortaya koyuyor. Gerçekten de yeni Lion’s Coach, benzersiz yakıt tasarrufu, güvenlik sistemleri ve sunduğu konfor gibi birçok özelliği ile hem işletmeci, hem kaptan ve hem de yolcuların büyük beğenisini, takdirini kazanan adeta rakipsiz bir otobüs. 2+1 VIP düzende yaptığımız bu geliştirmede, elbette ki MAN araçlarının yüksek güvenlik ve teknoloji standartları ve üstün nitelikli özellikleri, çok önemli bir avantaj sağlıyor. Ultra slim, beş yıldızlı konfor standardını sağlayan özel VIP koltuklar kullanıyoruz. Bu sayede koltuk aralıklarımız yeni MAN Lion’s Coach’da, diğer 13 metre araçlardan daha iyi seviyede. Tavan – taban yüksekliği, geniş bagaj ve şapkalık alanları ve daha birçok konuda benzersiz avantajlar sunuyor. Tabii ki geleneksel MAN kalitesinin yanı sıra yeni Lion’s Coach, güçlü motoru sayesinde serisinin bilinen benzersiz yakıt tasarrufu ve Satış Sonrası Hizmetler’de sunduğumuz cazip avantajlar ile gerçekten de pazarda en çok tercih edilen otobüs konumuna geliyor” açıklamasında bulundu.Mapar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Şahin ve Can Cansu yaptıkları açıklamada, lansman öncesi gelen bu yoğun ilgiden çok memnun olduklarını, bu talebin lansman sonrası da devam etmesini beklediklerini belirttiler. Can Cansu ve Yalçın Şahin, MAN yeni Lion’s Coach’un, tasarım, ekonomi ve yolcu konforu ile “13 metre seyahat otobüsünde en üstün otobüs” olarak tanımlanabileceğine de vurgu yaptılar.