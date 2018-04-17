TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

BFGoodrich sponsorluğundaki Rally Halikarnassos 19 Nisan’da başlıyor

BFGoodrich sponsorluğundaki Rally Halikarnassos 19 Nisan’da başlıyor

Tarih 17 Nisan 2018, 18:11

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin tarafından üretilen BFGoodrich®, bu yıl ikincisi düzenlenen Rally Halikarnassos’a sponsor oldu.

19 Nisan Perşembe günü start alarak dört gün boyunca sürecek, doğa ile iç içe bir maceraya sahne olacak Rally Halikarnassos, BFGoodrich® sponsorluğunda gerçekleşecek. Bodrum - Datça - Gökova - Akyaka – Mazı – Mumcular etaplarından oluşacak yarışlarda dünya çapında onlarca pilot yarışacak.

Zamana karşı, 600 kilometreyi bulan zorlu etaplarda yarışacak pilotlar, yıl özel noktalarda bir hem zamana hem de kendi sınırlarına karşı bir mücadele yaşayacak. Rally Halikarnassos’un ikinci yılında yarışlar otomobil, motor, SSQ ve Quad olmak üzere dört disiplinde toplam on özel etapta gerçekleşecek.

Organizasyon boyunca kurulacak kamp alanında, BF Goodrich; özel olarak hazırladığı BFGoodrich Sporcu Alanı’nda yarışmacılara ücretsiz olarak lastik sökme-takma hizmeti ve sporculara yönelik çeşitli aktivitelerle hizmet verecek.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

Egea Ailesi daha teknolojik ve sportif

 Egea Ailesi daha teknolojik ve sportif Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea, yenilenen versiyonları ile 2018 yılında da gücüne güç katmaya...

‘Yolların Lord’u Vantage Mayısta Türkiye yollarında

 ‘Yolların Lord’u Vantage Mayısta Türkiye yollarında İngiliz spor otomobil markası Aston Martin’in tamamen yenilediği Vantage, mayıs ayında Türkiye’ye geliyor.
Vahit MAHMATLI
Endüstriyel tarih

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı