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Gökdenizler, filosuna 4 yeni çekici kattı

Gökdenizler, filosuna 4 yeni çekici kattı

Tarih 17 Nisan 2018, 18:03

Gökdenizler Otomotiv, lojistik faaliyetleri için 4 adet Volvo Trucks FH500 çekiciyi filosuna kattı. Bu yeni alımlar ile birlikte firma filosundaki toplam Volvo Trucks çekici sayısı 30’a yükseldi.

Teslimat törenine Gökdenizler Group adına Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gökdeniz, Volvo Trucks adına ise Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka katıldı.

Lojistik ve otomotiv başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Mersin merkezli Gökdenizler Group, uluslararası kara, deniz ve havayolu taşımacılığının yanı sıra Volvo Trucks Yetkili Bayii ve Teknik Servisi olarak da hizmet veriyor.

Gökdenizler Group Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gökdeniz, teslimat töreninde yaptığı konuşmada, “Lojistik faaliyetine başladığımız günden bugüne Volvo Trucks’dan hiç vazgeçmedik. Volvo Trucks ile hizmet verdiğimiz bölgelerde fark yaratıyoruz ve Temsa İş Makinaları ile çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde işbirliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka ise, “Gökdenizler Group yerel ve uluslararası nakliyatta kendini kanıtlamış bir firma. Batı Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gerçekleştirdiği lojistik faaliyetlerinde yer verdiği filonun tamamı Volvo Trucks araçlarından oluşuyor. Verdikleri servis hizmetleri ile de güvendiğimiz ve çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz bir iş ortağımız. İşbirliğimizi güçlendirerek sürdüreceğiz” diye konuştu.


 

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