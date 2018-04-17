Volvo 540 HP'lik çekici teslim etti

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17 Nisan 2018, 17:55

Proje kargo lojistiği, denizyolu ve karayolu nakliyesi ile transit taşımacılık alanlarında faaliyet gösteren Mersin ve İstanbul merkezli Uzman Ağır Nakliyat, yeni teslim aldığı 540hp gücünde Volvo Trucks FH13 6x4 ile filosuna dünya çapındaki en güçlü çekicilerden birini kattı.

Teslimat töreninde firma ortaklarından Recep Can, Uzman Ağır Nakliyat adına yaptığı açıklamada Volvo Trucks çekicilerin sağladığı yakıt tasarrufu, sürüş kolaylığı ve etkin çekiş gücü sayesinde kârlılıklarını arttıracaklarını belirtti ve şöyle devam etti: “Volvo Trucks FH13 6x4 çekiciyi ağır nakliyatta beklediğimiz performansı ve yakıt tasarrufunu sağlayacağını bildiğimiz için tercih ettik. Böylece müşterilerimize daha iyi hizmet sunabileceğiz. Temsa İş Makinaları’na bizi Volvo Trucks kalitesiyle buluşturduğu için teşekkür ederiz.”Temsa İş Makinaları adına teslimat töreninde yer alan bölge satış yöneticisi Umut Şahin ise “Uzman Ağır Nakliyat gibi bilinçli müşteriler ile çalışmak bizi her zaman mutlu ediyor. Kendileri ile uzun soluklu bir iş birliğine imza atacağımıza inanıyoruz.” dedi