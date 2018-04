Altur Turizm’e 120 araçlık teslimat

Anasayfa » Piyasa

17 Nisan 2018, 17:53

Yurt içindeki araç parkını genişletmeyi sürdüren TEMSA, 100 adet Prestij SX model midibüs ve 20 adet Safir Plus model otobüsü, Türkiye'nin en büyük servis ağlarından Altur Turizm’e teslim etti.

Teslim töreninde konuşan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, rekorlarla geçen 2017 yılının ardından 2018’e de hızlı bir başlangıç yaptıklarının altını çizerken, “Altur ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş birliğinin artarak devam ettiğini görmek bizler için işimizi doğru yaptığımızın en önemli göstergesi. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle bu yılın ilk 3 ayında yüzde 20’nin üzerinde daralan otobüs pazarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre pazar payımızı artırmayı başardık. Hedefimiz, 50’nci yaşımızı kutladığımız bu özel yılda büyüme performansını devam ettirerek, üst üste dört yıldır devam ettirdiğimiz pazar liderliğimizi korumak” dedi.Teknoloji odaklı yatırımlarıyla dünyanın önde gelen otomotiv şirketleri arasında yerini alan Sabancı Topluluğu şirketi TEMSA, Türkiye’deki otobüs ve midibüs pazarında dört yıldır koruduğu pazar liderliğini pekiştirecek adımlara devam ediyor.Sadece yurt içinde 20 bine yaklaşan araç parkı bulunan TEMSA, Türkiye’nin önde gelen servis ağlarıyla olan iş birliklerine bir yenisini daha eklerken, sektörün önde gelen firmalarından Altur Turizm ile 120 araçlık yeni bir anlaşma imzaladı. 100 adet Prestij SX model midibüs ve 20 adet Safir Plus model otobüsün Altur Turizm filosuna katılmasına ilişkin düzenlenen tören Sabancı Holding’de gerçekleşti. Törende TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım ve Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın yanı sıra iki şirketin yöneticileri de hazır bulundu. TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, teslim töreni anısına bir adet TEMSA otobüs maketini Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak’a takdim etti.Düzenlenen teslim töreninde konuşan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye’nin önde gelen servis ağlarından Altur Turizm ile yaptıkları bu anlaşmanın TEMSA ve Sabancı Topluluğu’nun yanı sıra Türkiye ekonomisi için de büyük bir önemi bulunduğunun altını çizerken, “Altur ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş birliğinin artarak devam ettiğini görmek bizler için işimizi doğru yaptığımızın en önemli göstergesi. Bu iş birliğini, Türkiye’nin aydınlık geleceğine yürekten inanan; üreterek, istihdam yaratarak ve yatırım yaparak, ülkemiz ekonomisi için taşın altına elini koyan iki firmanın ortak bir vizyonda buluşması olarak tanımlıyorum. Umuyorum ki; Altur Turizm ile güç birliğimiz daha uzun yıllar devam edecek. Bu vesileyle Sayın Abdurrahim Albayrak başta olmak üzere, Altur Turizm ailesine en içten teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.TEMSA Ulaşım Araçları olarak, çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını da sözlerine ekleyen Hasan Yıldırım, 2017 yılında gerek konsolide ciro gerekse ihracatta yeni rekorlar kırdıklarını; başarılı performanslarıyla dört yıldır üst üste sektörün pazar lideri olmayı başardıklarını ifade etti. Şirket olarak, 2018’e de son derece hızlı başladıklarını söyleyen Hasan Yıldırım şöyle devam etti: “Son dönemde gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle bu yılın ilk 3 ayında yüzde 20’nin üzerinde daralan otobüs pazarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre pazar payımızı artırmayı başardık. Hedefimiz, 50’nci yaşımızı kutladığımız bu özel yılda büyüme performansını devam ettirerek, üst üste dört yıldır devam ettirdiğimiz pazar liderliğimizi 2018 yılında da korumak.”Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, Türk otomotiv sanayisinin en köklü firmalarından olan TEMSA ile sürdürdükleri iş birliğinden son derece memnun olduklarını ifade etti.Altur Turizm olarak Türkiye’deki filo büyüklüklerinin 10 bin aracı aştığını sözlerine ekleyen Abdurrahim Albayrak, “Türkiye, sanayisi ve bunu destekleyen hizmet sektörüyle müthiş bir büyüme performansı sergiliyor. Biz de Türkiye ekonomisinin çıktığı bu yolda üzerimize düşeni yerine getiriyor; bir yandan yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yandan da kendi işimizi daha iyi yapabilmek için yazılımımızdan eğitimimize kadar şirketimizdeki her noktayı geliştiriyoruz. Yaptığımız işte en büyük sermayemiz insan kaynağımız ve kaliteli araç filomuz, en önemli odak noktamız ise müşterilerimiz. Gerek şirketimizin başarısındaki asıl pay sahipleri olan şoför kardeşlerimiz gerekse bizlere hayatlarını emanet eden müşterilerimizin emniyeti ve konforu bizler için her şeyden daha değerli. Bu kapsamda yüksek emniyet standartları ve konforlu sürüş deneyimine sahip bu araçları filomuza dahil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.Konuşmasının sonunda, geçtiğimiz hafta vefatının 14’üncü yıl dönümünde anılan merhum Sakıp Sabancı’nın “Çalışmak, çalışmak, çalışmak” sözünü anımsatan Abdürrahim Albayrak, “Kendisi nur içinde yatsın. Hiç kimsenin çalışmadan bir yerlere varması mümkün değil. Çalışan insanın yüzü hep güler, işi olmayan insanın yüzü gülmez. Hem TEMSA ekibi hem de bizler, Sakıp Bey’in sürekli söylediği gibi, ülkemize olan sorumluluğumuzla çalışmaya devam ediyoruz ve yılmadan da devam edeceğiz. Bu vesileyle Sayın Hasan Yıldırım nezdinde tüm TEMSA ekibine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.