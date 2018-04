Anasayfa » Otobüs MAN yeni aslanını tanıttı 17 Nisan 2018, 16:17 Tamamen yenilenen ve her alanda çıtayı en yükseğe taşıyan MAN yeni Lion’s Coach’ın Türkiye için üretilen özel versiyonu, Antalya’da tanıtıldı.







MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu ile Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ’nun evsahipliğinde düzenlenen ve seyahat sektörünün önemli temsilcilerini buluşturan MAN Lion’s Coach lansmanı, 13-15 Nisan tarihleri arasında, Antalya’da Granada Luxury Belek Otel’de gerçekleştirildi. Test sürüşleri ve çeşitli aktivitelerin de yer aldığı MAN’ın bu büyük buluşmasında, 13 Nisan Cuma akşamı tamamen yenilenen Lion’s Coach lansmanı, düzenlenen özel bir törenle gerçekleştirildi. Teknolojinin görsel ve işitsel bir şölene dönüştüğü lansmanda ilk kez görücüye çıkan Lion’s Coah, benzersiz tasarımı ve üstün nitelikleri ile büyük beğeni topladı. Seyahat sektörünün bu büyük buluşmasında 14 Nisan Cumartesi gecesi düzenlenen geleneksel MAN Gala Yemeği’nde ise Türk müziğinin önemli isimlerinden Burcu Güneş, renkli repertuarı ve muhteşem sahne performansı ile misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.



‘Yolların Aslanı’ndan kullanıcısına, işletmecisine, yolcusuna, trafik güvenliğine, topluma ve çevreye maksimum katkı

Mühendislik ve üretim devi MAN, 250 yılı aşkın önemli bir tecrübeye ve sayısız ileri teknoloji geliştiren önemli bir Ar-Ge gücüne sahip olduğuna vurgu yapan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, “MAN Ailesi olarak yapılan tüm geliştirmeler araçların kullanıcısına, işletmecisine, yolcusuna, güvenliğe, topluma ve çevreye katkı, kazanım sağlamak odaklarıyla gerçekleştirilmektedir” dedi.



Teknoloji ve mühendislikte gelinen son noktayı sahaya taşıyor

‘Yolların Aslanı’ MAN Lion’s Coach’ın da bu yaklaşımla tamamen yenilenen yapısı ile teknoloji ve mühendislikte gelinen son noktayı, sahaya, yollara taşıdığını belirten Can Cansu, şöyle konuştu:

“Birçok performans kriterinin sonucunu belirleyen yeni Lion’s Coach’ın motoru diğer bir deyişle Aslanın kalbi, benzersiz özelliklere sahip. Her yönü ile bir ‘mühendislik harikası’ olan yeni Lion’s Coach, sektör standartlarının üzerinde bir güce sahip ve aynı zamanda güçlendirilmiş çelik komponentler kullanılan gelişmiş bir motorla donatıldı. Bu sayede bir yandan performans arttırılırken, diğer yandan seyahat sektörünün en önemli maliyet unsuru olan yakıt tüketimi düşürüldü, motor ömrü ve bakım aralıkları uzatıldı. Özetle daha yüksek performansa, daha düşük maliyetlerle ulaşıldı.



60 beygir daha yüksek güç, %18 daha düşük yakıt tüketimi

Yeni Lion’s Coach motoru, tam olarak 1.800 devirde 460 beygir güç ve 930 – 1.350 devir aralığında 2.300 newton metre tork üretiyor. Sektör standartlarından 60 beygir daha yüksek güç üreten yeni Lion’s Coach’ın motoru, buna karşın yakıt tüketiminde ilave %18 tasarruf sağlıyor. Bununla birlikte motorda kullanılan geliştirilmiş çelik komponentlerle 75.000 kilometreye ye varan bakım aralıklarına ulaşıldı. Bu sayede de bir yandan bakım maliyetlerinde ortalama %12 tasarruf sağlanırken, diğer yandan otobüsün aktif kullanım süresi de arttırıldı.







Sektör standartlarından 60 beygir daha yüksek güç üreten bu motoruyla yeni Lion’s Coach ile, aracın kolayca çekişten düşmesi, en hafif rampada vites düşürme gibi kavramlar tarihe karışıyor. Artık ‘Yolların Aslanı’, uzun rampalarda dahi 1.100 devirde tırmanmaya devam etme olanağı sağlıyor. Böylece hem yakıttan tasarruf ediyor, motor şanzıman gibi aksamların ömrünü uzatıyor, hem de şoförünü, yolcusunu yormuyor. Elbette, her iki ayda bir bakıma gelmek zorunda kalmayan işletmeci de maddi ve manevi olarak yorulmuyor”.



Yeni tasarımı ve ileri teknolojisi ile rekor tasarruf

Tamamen yenilenen MAN Lion’s Coach’da elde edilen yakıt tüketimindeki rekor tasarrufun sadece motor ile sınırlı kalmadığı, şanzıman, araç bilgisayarı ve aracın rüzgar direnci gibi tüm sistemlerin entegre bir şekilde optimizasyonu ile daha da çarpıcı boyutlara ulaştığını belirten Can Cansu, sözlerine şöyle devam etti:



“Lion’s Coach’da, Efficient Cruise ve Efficient Roll sistemleri ile donatılmış gelişmiş araç bilgisayarı, GPS aracılığıyla uydularla haberleşir, aracın cografi konumunu ve bu konumun topografyasını görür. Bu sayede araç momentumundan maksimum faydayı alacak vites ve gaz kullanımıyla seyri sağlar. 3 kilometrelik menzilinde gerekli gördüğü yerlerde motoru serbest salınım moduna alarak, seyrine 600 devirde devam eder. Üstelik MAN Lion’s Coach kendini salınım moduna aldığında, pistonlar yağlanmaya devam ederek çalışıyor ve frenleme gereken hallerde ise tekrar vitesi devreye alarak ‘elektronik kontrollü motor freni’ ile hızı sabitleyebiliyor. Bu sayede güvenlikten ödün vermeden yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. Bu yıl International Forum Design Award - iF Tasarım Ödülleri tarafından da büyük ödülle taçlandırılan Lion’s Coach’ın 0.36 cw gibi bir minivan seviyesinde rüzgar direnci sağlayan Lion’s Coach’ın yeni tasarımı da göz önüne alındığında, mometumdan bu şekilde optimal fayda sağlanması yakıt tasarrufunda daha da büyük bir verim sağlıyor.



Hem yatırımcısının cebini, hem de doğayı koruyor

Diğer bir deyişle bu Aslan, Çukurova’da yolda akıp giderken birazdan Pozantı’nın rampasına vuracağını veya Sertavul’u geçerken birazdan Karaman’a ineceğini biliyor. Kullanıcısına iş bırakmıyor. Gelişmiş beyniyle vitesi gazı aracın devrini en ideal şekilde kendisi ayarlıyor. ‘Yolların Aslanı’ da, en az işletmecisi kadar tüketilen her bir gram mazotun değerini iyi biliyor.



Lion’s Coach, tüm bu optimizasyonla sağladığı daha düşük yakıt tüketimi, daha az karbon salımı, çevrenin daha az kirletilmesi anlamını da taşıyor. Euro 6C normlarıyla donatılmış bu gelişmiş çevreci motor; gerek azot türevi gazları 0.4 gr/kW saate, gerekse partikül salınımını 0.01 gr/kW saate indirerek doğanın, havanın, dünyanın gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakılmasına olanak sağlıyor”.



Daha yüksek hasılatla yatırımcısının yüzünü güldürüyor

Yeni Lion’s Coach’un yatırımcısına sunduğu avantajların, sadece işletme giderlerinde sağladığı büyük tasarrufla sınırlı kalmadığına da değinen Can Cansu, “Yolların Aslanı, ‘Zirveye Yüksel’ sloganının hakkını her alanda veriyor. Lion’s Coach, ilave aks olmaksızın uzatılmış şasi boyu ile konfordan ödün vermeden yolcu kapasitesini de arttırıyor. Dolayısıyla, hasılatta da büyük oranda artış sağlıyor ve yatırımcısının yüzünü güldürüyor” dedi.







13 metre, daha fazla yolcu, daha fazla hasılat

İki akslı yeni Lion’s Coach’da, şasi boyu tam olarak 1.1 metre uzatılarak 13.10 metreye çıkarıldığına dikkat çeken Can Cansu, şöyle konuştu:



“Uzatılan şasinin sağlamlığı da arttırıldı. Üstelik bu uzunlukta bile Lion’s Coach 23.4 metre dönme çapına sahip. Böylece güvenlikten ve manevra kabiliyetinden taviz vermeden yolcu kapasitesi 2 + 1 koltuk konfigürasyonunda 41’e, 2+2 koltuk konfigürasyonunda ise 55 koltuğa ulaşıyor. Bu kapasite artışı yılda 3.300 ilave yolcu anlamına geliyor. Bu ilave hasılat, aks sayısı arttırılmadan ve yakıt tüketimi korunarak sağlanıyor. Bu da kazanılan ilave hasılatı daha değerli kılıyor.



Artan yolcu kapasitesine paralel, ‘Yolların Aslanı’nın bagaj hacmi de düşünüldü. Yeni Lion’s Coach, toplam 14 m³ bagaj hacmi ile sektörün en geniş bagaj hacmini sunuyor. Ayrıca kabin bagajı sığacak büyüklükteki şapkalıklar da bir yandan ilave hacim sağlarken, diğer yandan kıymetli eşyaların kabinde taşınmasına olanak veriyor.







Yeni Lion’s Coach’da, yolculuk konforu da zirveye yükseldi

Yeni MAN Lion’s Coach, yeni jenarasyon 2+1 VIP koltuklarla donatıldı. Güçlendirilmiş minderler ve hareketli kafalıklar; 80 cm’ye varan diz mesafesi ile otobüs yolcularına en geniş ve konforlu yolculuğu sunuyor. Üstelik bu koltuklar; hem 2+1 hem 2+2 oturma düzeninde, 10 inç ekran sistemlerinin gövdesine tam gömülü olarak montajına imkan veriyor” açıklamasında bulundu.



Odağında yolcular, kaptan ve trafik güvenliği var

‘Yolların Aslanı’nın yenilenen yapısında, teknolojinin en yoğun olarak kullanıldığı alanlardan birinin güvenlik olduğuna vurgu yapan Can Cansu, şunları söyledi:



“Lion’s Coach’da, kaptan, yolcu, sürüş ve trafik güvenliği, ayrı ayrı pasif – aktif güvenlik ve sürüş destek sistemleri ile korunuyor. Yeni Lion’s Coach’da standart olarak sunulan, olası kazaları önlemeye ve kaza hasarını azaltmaya yönelik ‘aktif güvenlik önlemleri’ olan LGS, ESP, ABS, EBA, ACC, TPM, teknolojileriyle sadece zorlu yol şartlarında şoföre yardımcı olmakla kalmıyor, gerekli hallerde kaptanı önce görsel, sonra sesli ve nihayet koltuk titreşimi ile uyarıyor. Acil fren asistanı EBA, şerit takip kamerası ve elektronik yol radarını kullanarak, 15 km üzeri hızlarda bir engele 100 metre yaklaşıldığında, önce kademeli olarak ses ve koltuktan titreşimle sürücüyü uyarıyor. Ancak tehlikenin devam etmesi halinde ise yine kademeli olarak tüm fren sistemleriyle aracın hızını kesiyor ve durduruyor.







Yine sınıfında ilk ve tek olarak sunulan ACC (Adaptif Seyir Kontrolü), 30 km üzerine çıkıldığında devreye girer ve Lion’s Coach’ın hızını aynı sistemlerle önündeki araca adapte eder ve sürücü tarafından belirlenen mesafeyi koruyarak, güvenli takip mesafesini otomatik olarak oluşturuyor. Kaptanını, yolcularını ve trafik güvenliğini korumaya odaklanan yeni Lion’s Coach, sadece aktif değil, pasif güvenlik önlemleri de sunuyor.



LED ampullerle görüş mesafesi %25, ışık parlaklığı ise %50 artıyor, yakıt tasarrufuna katkı sağlıyor

Tüm ön, arka, kısa, uzun farlarında sınıfında yine ilk ve tek olarak kullanılan LED ampuller görüş mesafesini %25, ışık parlaklığını %50 arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda yakıt tasarrufu da sağlıyor.







ECR 66.02 şasi güvenlik standardına sahip ilk otobüs

Lion’s Coach, en son ECR 66.02 şasi güvenlik standardına sahip ilk otobüs. Ayrıca sayısız MAN patentlerinden biri olan ‘boru içinde boru’ teknolojisi ile güçlendirilmiş çerçeveler ve direk ana şasiye bağlı koltuklar sayesinde, yolcuların ve kaptanın yaşam alanını koruyor”.



Her alanda sınıfının zirvesini oluşturan yeni Lion’s Coach başarısı ile lansman öncesinde dahi yoğun talep gördü

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, “Yeni Lion’s Coach’u yaratırken, MAN’ın 250 yılı aşan bilgi birikimini, engin saha tecrübemiz ve ileri teknolojimiz ile birleştirdik. ‘Yolların Aslanı’; seyahat sektörüne güç versin, firmalarımızın imajını, işletmecinin karını, kaptanın performansını, yolcusunun konforunu ve yolculuğun keyfini zirveye taşısın istedik ve yeni Lion’s Coach’u yarattık. Her alanda sınıfının zirvesini oluşturan ve bir ‘mühendislik harikası’ olan yeni Lion’s Coach, ortaya koyduğu başarılı performans ile henüz bu tanıtım öncesi dahi yoğun bir talep gördü. Lansman öncesinde 44 adet yeni Lion’s Coach’ın satışını gerçekleştirdik” diyerek sözlerini tamamladı.







