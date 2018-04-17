Anadolu Grubu yerli üretim yatırımlarına traktörle devam ediyor

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17 Nisan 2018, 13:49

Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Motor ve İtalyan traktör üreticisi Argo Tractors tarafından 2017 yılında kurulan Anadolu Landini, Globe serisi traktörlerin yerli üretimine başladı.

Anadolu Grubu’nun otomotiv alanında yerli üretim odaklı çalışmaları traktörle hız kazandı. Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Motor ve İtalyan Argo Tractors’ün 2017 yılında yüzde 50 - yüzde 50 ortaklık ile kurduğu Anadolu Landini, Kocaeli Şekerpınar’daki tesislerinde yerli traktör üretimine başladı.Anadolu Landini’nin yerli traktör üretimi ile ilgili düzenlenen törene Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Argo Tractors S.p.A Başkanı Valerio Morra, Argo Tractors hissedarları Alberto Morra ve Simeone Morra, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak ve Anadolu Landini Genel Müdürü Hayati Kösoğlu katıldı.Törende yaptığı konuşmada teknolojinin tarım alanındaki önemine değinen ve tarımda sıçramanın teknoloji ile mümkün olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, şu değerlendirmede bulundu: “Sanayi 4.0 teknolojinin devrimi. Tarım devrimi de binlerce yıl önce bizim topraklarımızda, Anadolu’da başladı. Tarımdaki nüfusun azaldığı, tarım alanlarının daraldığı bir dünyada ve Türkiye’de; tarımsal üretimi sıçratacak yegâne araç teknolojidir. Türk tarımı; daha fazla teknolojiyle sıçrama yapabilir. Bunun için; tarımın ve çiftçilerimizin teknoloji odaklı bir şekilde dönüştürülmesini önemsiyoruz. Teknolojik inovasyonu, tarım uygulamalarının merkezine koyacağız. Gelecekte dijital sensörlerle donatılmış aletleri tarımsal üretimin merkezine yerleştireceğiz.”Anadolu Grubu olarak otomotiv alanında yerli üretime odaklandıklarını belirten Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Anadolu Grubu’nun 68 yıllık deneyimini İtalyan ortağımızın traktör tasarımı ve üretimi konusundaki 134 yıllık uzmanlığı ile birleştirerek Türkiye’de yatırım yapmaktan, ülkemizin tarım, ihracat ve istihdamına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Anadolu Grubu’nun yerli üretime verdiği öneme dikkat çeken Özilhan; yerli dizel motor üretimi ile başlayan çalışmalarını Şekerpınar’daki tesislerinde traktör üretimi ile zenginleştirerek Türk çiftçisinin ihtiyacı olan kaliteli ürünleri sunmaya devam edeceklerini belirtti.Yerli traktör üretiminin Anadolu Grubu’nun yeni yatırım stratejisi doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu belirten Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak; “Bir tarım ülkesi olan Türkiye’de traktör pazarı her geçen yıl daha da büyüyor. Geçen sene 72 bin 32 adet traktör üretimi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Anadolu Grubu olarak stratejik önceliklerimiz arasında yer alan tarım alanında daha fazla büyümeyi arzu ediyoruz. Bu çerçevede hükümetimizin yerli üretimi destekleyen politikalarından aldığımız cesaretle yatırımlarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Argo Tractors ile yaptığımız iş birliğini daha da ileriye taşıyarak yerli şanzıman üretimini de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Anadolu Landini olarak Argo Tractors portföyünde bulunan McCormick markalı traktörlerin Türkiye’de satışına başlayacağız.” dedi. Bora Koçak Landini Globe modelinin dünyada sadece Anadolu Landini’nin Kocaeli Şekerpınar’daki modern tesislerinde üretileceğini, Türkiye’nin yanı sıra yurtdışı pazarlar için de üretim yaparak gerek istihdam gerekse ihracat gelirleriyle ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi. Koçak, “Traktör üretiminde bu sene sonuna kadar yüzde 42 seviyelerine ulaşacak olan yerlilik oranını, 2019 yılının sonunda yerli şanzıman üretiminin de devreye girmesiyle yüzde 85’e ve hatta sonrasında 2020’de daha da geliştirerek bazı modellerimizde yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece otomotiv yan sanayisi için de önemli bir kapasite fırsatı sunacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.Argo Tractors S.p.A Başkanı Mr. Valerio Morra ise, Türkiye’nin tarım üretimi konusunda Avrupa’da 1. sırada yer aldığını ve bu yatırımın kendileri açısından stratejik bir önemi olduğunu söyledi. Türkiye’nin üretim bazlı yatırımlarında İtalya’dan sonra ikinci ülke olduğunu vurgulayan Morra, bu kararda 2012 yılından itibaren Anadolu Grubu ile sürdürdükleri başarılı çalışmaların da etkili olduğunu ifade etti. Morra; “50-75 beygir arası 3 silindire sahip 4 modelden oluşan Landini Globe serisi dünyada sadece Anadolu Landini’nin Şekerpınar’daki tesislerinde üretilecek. Türkiye toprak şartlarına özel tasarlanan modelin dünya pazarlarında da beğeni ile karşılanacağına ve yüksek talep göreceğine inanıyorum” dedi.Anadolu Landini Genel Müdürü Hayati Kösoğlu ise yaptığı konuşmada Landini Globe serisinin yüksek yerlilik oranı ile üretileceğini belirterek; “Ülkemizin iklim ve toprak koşullarına uygun olarak tasarlanan Globe serisi traktörler çiftçimizin performansı yüksek güçlü ve kaliteli traktörlere daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak. Bu yıl satışını hedeflediğimiz traktörlerin yaklaşık yüzde 40’ı Globe serisi olacak. Bu yılın sonuna kadar portföyümüzde yer alan diğer Landini serilerinden Rex, Powerfarm ve 5H’yi de yerlileştirme çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Ortağımız Argo Tractors’ün tarımdaki köklü geçmişi ve tecrübesi, çiftçilerimizin Landini traktörlerden yüksek memnuniyeti iddiamızı destekleyen en önemli unsurlar” diye konuştu.