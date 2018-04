Ticari lastiklerinde Türkiye Brisa dedi

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

17 Nisan 2018

2017’de %3 büyüyen Türkiye ticari araç lastik pazarındaki liderliğini bir adım öteye taşıyan Brisa, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dünyanın dört bir yanındaki dev projelere çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

Türkiye’de 14.500’e ulaşan müşteri ağına hizmet inovasyonları ile değer katan şirket, bu kapsamda şimdiye dek Türkiye’deki tüm ticari lastiklerin %23’üne ölçüm yaptı ve toplamda 2,3 milyon lastiğe dokundu. Bandag markası ile son 5 yılda 650 bin lastik kaplayarak 400 milyon TL tasarruf sağlarken, her yıl 3,5 milyon km yol kat eden 105 kişilik Profleet Danışmanları ile sahadaki gücünü de pekiştiriyor.Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, ticari araç lastikleri segmentinde güçlü büyüme için atılımlarını hızlandırdığını duyurdu. Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, şirketin Profleet hizmetlerindeki yenilikler, yoğun saha çalışmaları, verimlilik ve performans odaklı ürün ve hizmetleri ile liderliği pekiştirme hedefi paylaşıldı.Gelecek 5 yılda %12 büyümesi öngörülen Türkiye ağır ticari lastik pazarında, Brisa, her 3 lastikten 1’i için tercih ediliyor. Brisa’nın 2018’de ürün ve hizmetleriyle yeni başarılara imza atmaya hazırlandığını ifade eden; “2017’de dünya ağır ticari araç pazarı toplam araç pazarının 5 katı büyüdü ve 4 milyon adede ulaştı. Türkiye ağır ticari araç parkı ise son 10 yılda %15 büyüdü. Ülkemiz 1 milyon 61 bin adet ile Avrupa’nın en büyük ağır ticari araç parkına ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de ağır ticari araç üretimi ise 2017’de %19,2 artış göstererek 31 bin adet olarak gerçekleşti. Sektörün, yeni karayolu, inşaat ve altyapı projelerinin de etkisiyle 2021 yılına dek istikrarlı bir şekilde büyümesi bekleniyor. Ticari araç performansındaki bu gelişmelere paralel olarak ticari lastikler pazarında da yüksek potansiyel devam ediyor. Son 5 yılda, dünya lastik pazarında toplam büyüme %13 olurken, ağır ticari araç lastiklerinde büyüme %18 olarak gerçekleşti. Türkiye de küresel arenadaki büyüme trendinin en yoğun gözlendiği ülkelerden biri. 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla %3 büyüyen ve 2,3 milyon adede ulaşan ticari araç lastik pazarının 2022 yılında %12 artışla 2,6 milyon adede yükseleceği öngörülüyor.“Pazardaki bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek üzere Brisa olarak 2018’de çalışmalarımızı hizmet çeşitliliğimiz, yoğun saha aktivitelerimiz ve dijitalleşen yeni hizmetlerimizle bir adım öteye taşıyoruz. İşinin uzmanı Profleet Danışmanlarımız ile sahadaki gücümüzü ve farkımızı ortaya koyuyoruz. Profleet Danışmanları, her yıl, dünyanın etrafını 100 kez dolaşmakla eşdeğer olan 3,5 milyon km yol kat ederek filo müşterilerine sahada bire bir hizmet veriyor. Diğer yandan sahadaki varlığımızla güçlendirdiğimiz yenilikçi hizmetlerimizle yüksek bir katma değer sağlıyoruz. Bugün Türkiye’deki tüm filolara hizmet çözümlerimizi sunduğumuzda, yılda 13,7 milyar TL değerinde tasarruf sağlama gücüne sahibiz. Brisa bu hizmetleri ile dünya çapında da pek çok büyük ölçekli projede iş ortağı olarak tercih ediliyor. Şirketimiz son olarak Etiyopya’da 300 km uzunluğundaki mega demir yolu projesinde filo yönetimi çözümleri ile yer alıyor. Potansiyelimizin ve gücümüzün bilincinde olarak yeni nesil ürünlerimiz ve hizmetlerimizle, filo müşteri ağımızı daha da genişleterek liderliğimizi pekiştirmeye kararlıyız” dedi.Brisa, filo yönetim çözümleri Profleet hizmetleri kapsamında şimdiye dek pazardaki tüm ticari lastiklerin %23’üne ölçüm yaptı ve toplamda 2,3 milyon lastiğe dokundu. 2017 yılında müşterilerine 4000’den fazla saha çalışması ve lastik ölçüm hizmeti veren Brisa, sahanın uzmanı Profleet Danışmanları’na da 17 farklı eğitim ve 32 farklı program ile 3.608 adamxsaat eğitim verdi.Aynı zamanda 2017 yılında Brisa, sektörde bir ilk olarak sunduğu ve ağır ticari araçlara yönelik tek noktada hızlı bakım ve servis sunan Propratik zinciri altında İstanbul’da 2 yeni mağaza açtı. Böylece ülke çapında 6 ilde, 8 mağaza ile hizmet veren Propratik, ağır ticari araçlar için tüm lastik, akü, yedek parça ve aksesuarların satış-servis ihtiyaçlarını yenilikçi çözümleriyle karşılıyor.Brisa’nın Profleet ile yakaladığı başarıda dijitalleşme odaklı yenilikçi hizmetleri büyük bir rol oynuyor. Şirket, bu kapsamda son olarak Profleet hizmetlerine Filo Bilgi Merkezi’ni de eklediğini duyurdu. Filo müşterilerinin tüm saha ve ölçüm sonuçlarını, lastik sorunlarını anında telefonlarından takip edebilecekleri bir telefon uygulaması geliştirdi. Böylece filo yönetimi dijital sistemlerle anlık olarak gerçekleştirilebiliyor.Brisa’nın sektörde bir ilk olan özel mobil tır bakım servisi Mobilfix, filolar içerisinde servis bilincini artırıyor ve aks kaçıklıklarını düzelterek yakıt tasarrufu sağlıyor. Şirket, 2018’de bu hizmetlerine bir yenilik daha eklediğini duyurdu. Brisa artık sunduğu hizmetin, filonun yakıt ve lastik ekonomisine ne kadar etki ettiğini ve kazanç sağladığını da anında müşterisine sunabiliyor.2017’de, Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği tur ile Mobilfix, 42 filoda 1000’den fazla araca kendi garajlarında yakıt tasarrufu hizmeti verdi. Şirket böylece toplamda 7 milyon TL yakıt ve lastik ömrü tasarrufu sağladı. Mobilfix, Nisan ayında Doğu Anadolu’da başlayacak ve tüm bölgeleri kapsayacak yeni Anadolu Turu’na başlayacak.Brisa’nın filo araç parklarında ticari araç sürücülerine özel olarak geliştirdiği Probox, mobil lastik sökme-takma ve yol yardımı hizmetleriyle kritik bir ihtiyacı karşılıyor. Probox, 2018’de İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda, araç sahiplerini Probox hizmetleri ile buluşturmaya başladı. Böylece şirket, Türkiye’de yapılan yatırımlar kapsamında daha güvenli ve konforlu yolculuklara destek vermek için sektöre öncülük eden çalışmalara imza atıyor.Brisa, Bandag markasıyla sunduğu lastik kaplama hizmetleriyle ticari lastik atıklarını azaltarak çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. Kaplama işlemi için her 3 lastikten 1’inde tercih edilen şirket, 2017’de ECE R109 belgesine sahip iş ortaklarıyla 129.000 lastiği sektöre kazandırdı. Kaplamadaki yeni teknoloji ekipman (Shearography) yatırımları ve İzmit, İstanbul, Trabzon ve yeni açılacak Mersin lokasyonlarındaki hizmetleriyle Brisa, bu alanda da liderliği üstleniyor.Shearography teknolojisi lastiklerin kaplanmaya uygun olup olmadıklarını tıraşlama işlemi yapılmadan saptıyor, böylece lastiklerin ömür planlaması en doğru şekilde yapılıyor.Brisa, güçlü hizmetlerinin yanı sıra, ticari araç ve filo müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde ürün planlamalarını hayata geçiriyor. Bu kapsamda Brisa, ekonomi segmentindeki ilk markası Dayton’ın ticari lastiklerini de müşterileri ile buluşturuyor ve bu kategoride de gücünü artırmaya odaklanıyor. Brisa, aynı zamanda, Dayton marka ticari lastikleri 2018’de bölgesel segmentte yerli üretmeye başlıyor.Lassa, kamyon şoförlerine sağlıklı yaşam ve emniyetli sürüş için destek sunmak üzere 2011 yılında “Yola Sağlam Çık” projesini başlattı. Yola Sağlam Çık ile Lassa ekipleri, bu yıl da Temmuz ayında Kamyon Kooperatifleri’nde sağlıklı beslenme ve egzersiz programları sunacak. Yapılan etkinliklerde diyetisyen ve spor uzmanı katılımıyla kamyon şoförlerinin vücut kitle analizleri yorumlanacak ve kişiselleştirilmiş tavsiyelerde bulunulacak.Brisa, 43 yıldır Anadolu topraklarında olan Lassa markasıyla çiftçilere hizmet etmeye devam ediyor. Lassa, Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” projesi ile tarımda sürdürülebilirlik ve tarım araçlarının emniyetli ve verimli kullanımı için çalışıyor. Proje ile Lassa, şimdiye dek 23.000’e yakın çiftçiye dokundu, 17.000’den fazla reflektör montajı gerçekleştirdi ve 53.000 km yol ile 609 köy ziyaret etti. Bu yıl Lassa’nın deneyimli ekipleri, 14 il ve 84 köydeki tarım alanlarını gezerek Türkiye’nin dört bir yanında çiftçilere destek sunuyor.