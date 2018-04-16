Mercedes-Benz Türk’ten Nisan ayına özel fırsatlar

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16 Nisan 2018, 11:46

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ve otobüs ticari araç ürün grupları için hazırladığı Nisan ayına özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hafif ticari araçlar için hazırlanan özel kampanyalar ile avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme seçeneklerinden yararlanmak da mümkün.

Mercedes-Benz Kamyonlarda Ayrıcalıklı Fırsatlar

Mercedes-Benz Otobüslerde “Yıldızını Seç” Kampanyası







Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

2.El Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’den 2.El Otomobil Kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, 2017 Model yılı ve altı Mercedes-Benz İnşaat/Çekici kamyon modelleri için Nisan ayında geçerli olacak; araç+servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 250.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vade, % 1,11 faiz oranı ve 8.549 TL aylık ödemeyle Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.Aynı kampanyada kurumsal müşteriler Euro kredi tercih ettiği takdirde € 75.000 ’ya varan kredi tutarları için %0’dan başlayan faiz oranları ve € 883 ’dan başlayan aylık ödemeler sunuluyor.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayı kampanyası kapsamında 2017 model Mercedes-Benz Travego 15 SHD model otobüs alımlarında müşterilerine özel kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor.Kampanya kapsamında kullanımında 750.000 TL kredi tutarı için , 36 ay vadeli %0,99 sabit faiz oranı ile 25.080 TL aylık ödeme fırsatı ile sunuluyor.Detaylı bilgi için www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz yetkili bayisine danışılabilir.Güvenilir sağlamlık, üstün yük taşıma kapasitesi, 4x4 çekiş sistemi, yüksek sürüş gücü, dışarıdan sert görünüşlü fakat bir o kadar konforlu Mercedes-Benz X-Class’a sahip olmak isteyen müşterilere, yeni araç alımlarında 8.400 TL’ye varan indirim avantajı sunuluyor.2017 model Mercedes-Benz X-Class Progressive ve Pure model araçlarda, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 100.000 TL’ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Bu kampanya ile müşteriler, %0,99 sabit faiz oranı ve 531 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatıyla farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olabiliyorlar.Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı Vito, cazip kredi olanakları ile Nisan ayında da müşterilerini bekliyor.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Nisan ayında 2018 model Vito’ya özel hazırladığı kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko kullanımına özel 100.000 TL’ye varan kredi kullanımında %1,29 sabit faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. Bu kampanya ile Mercedes-Benz Vito’ya 569 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatıyla farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olunabiliyor.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler; Far ve Yağmur Sensörü, Rüzgâr Savrulma Asistanı ve Şerit Takip Asistanı gibi standart güvenlik özelliklerine sahip Sprinter araçlar için Nisan ayına özel 16.000 TL’ye varan indirim avantajı sunuluyor. 2017 model Sprinter araç alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih eden müşterilere %0,99 sabit faizli kredi ile aylık 531 TL’den başlayan ödeme imkânı sunuluyor.Mercedes-Benz Türk’ün 2.El hafif ticari araç markası Used1 altında Nisan ayında sunulan kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda % 1,29 sabit faizli kredi ve 569 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatı sunuluyor.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Nisan ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi, C-Serisi Sedan, Estate, Coupé, Cabriolet, CLA, E-Serisi Sedan, Coupé, GLA ve SLC otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor.Nisan ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 130.000 TL’ye kadar kredi için 36 aya kadar vade ile %0,99 faiz oranı fırsatı sunuluyor.Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Estate, Coupé, Cabriolet ve SLC model otomobiller için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 170.000 TL’ye kadar kredi için 36 ay kadar vade ve %0,99 faiz oranından yararlanılabiliyor.Mercedes-Benz E-Serisi Sedan otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 200.000 TL kredi tutarı, %0,99 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, müşterilerine 2.El otomobil alımında da Nisan ayına özel kampanyalar sunuyor. 2.El E-Serisi Coupé model otomobiller için 125.000 TL kredi ile %0,59 faiz oranı ve 24 aya kadar vade ile kişiye özel aylık ödeme seçenekleri sunuluyor.Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinden alınan otomobil lastikleri; patlama, çivi ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti altında satışa sunuluyor.2018 yılı boyunca iki yıllık yasal garanti süresi içerisinde Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’ne gelen müşterilere 3. yıl garantisi ServicePlus Mercedes-Benz tarafından hediye ediliyor. Müşteriler, AdvantagePlus 4. yıl uzatılmış garanti paketi ile 1 yıl daha koruma uzatma fırsatından ve erken satın almalarda ise %40’a varan indirimlerden faydalanabiliyor.Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinde ön ödemeli bakım paketleri ile 2 veya daha fazla periyodik bakımın önden satın alınması durumunda %40’a varan indirimlerle orijinal yedek parça ve işçilikte sabit fiyat avantajından faydalanılabiliyor.31 Nisan 2018 tarihine kadar, stoklarda sınırlı olan seçili Mercedes-Benz Collection yaşam tarzı ürünlerinde % 60’a varan indirimlerden faydalınabiliniyor. Ayrıca Mercedes-Benz C-Serisi’ne özel; orijinal araç aksesuarı olan bagaj üstü spoyler için %35 indirim avantajı sağlanıyor.Ön ödemeli bakım paketi veya uzatılmış garanti satın alan Mercedes-Benz müşterilerine yaklaşık 300 TL değerinde (KDV dâhil) olan Mercedes Me Adapter hediye ediliyor.Yaz geldi, avantajlı lastik yenileme dönemi başladı! Mercedes-Benz yetkili servislerinde Continental, Goodyear, Michelin otomobil lastikleri %20 indirimli, üstelik 4 adet lastik alan müşterilere Mercedes Me Adapter hediye ediliyor. Ayrıca tüm lastikler dış etkenli hazarlara karşı 24 aya kadar garantili!Otomobilinizin periyodik bakımlarında müşteriler, Mercedes-Benz Orijinal Motor Yağları’nı tercih ederek, çekilişle Mercedes-Benz B-Serisi kazanma şansını yakalıyor. Üstelik 5 yaş ve üstü Mercedes-Benz sahipleri %30’a varan yedek parça indiriminden de faydalanabiliyor ve müşterilere Mercedes Me Adapter hediye ediliyor.