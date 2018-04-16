Yaşaroğlu Otomotiv’ satış hacmini ivmelendirdi

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16 Nisan 2018, 11:24

TEMSA araçlarının sektördeki şirketler için katma değerli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Yaşaroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, ekonomik gelişmeler doğrultusunda 2018’de bin adetlik satış hacmine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Otomotiv sektöründe 30 yıllık deneyime sahip Yaşaroğlu Otomotiv, TEMSA iş birliğiyle büyümeye devam ediyor. TEMSA’nın İzmir ve Ankara Bayisi Yaşar Otomotiv 2018’de sıfır ve ikinci el büyük ve küçük otobüste toplam 1000 adetlik bir araç satış hacmine ulaşmayı hedefliyor. Yaşaroğlu Otomotiv, yılın ilk çeyreğinde Ege ve Marmara bölgesinde Prestij SX teslimatları ile satış hacmini büyük ölçüde ivmelendirdiklerine dikkat çekerek, 2018 yılının altın yıl olacağı değerlendirmesinde bulundu.Yaşaroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, “Geçen yıl, müşterilerimize 2018’de sürprizlerimiz olacak demiştik. Müşterilerimizin memnuniyetini daha da büyütecek bir yapıya doğru gidiyoruz. 2018 yılı sonuna doğru artık satış sonrası hizmeti de verebilecek yatırımımızı hayata geçireceğiz” dedi.Yakıt maliyetinin çok ağır hale geldiği dönemde TEMSA Prestij araçlarının ayda 10 bin km yol yapan kullanıcısına yine ayda 3-4 bin TL avantaj sağladığına dikkat çeken Özkan, “Prestij’in taşımacılara TEMSA tarafından hediye edilen bir araç olduğuna inanıyorum. TEMSA uygun fiyata kaliteli araç üretebileceğini herkese gösterdi” diye konuştu.2017 yılını 800 civarında sıfır ve ikinci el araç hacmi ile kapattıklarını ve çok kısa sürede müşterinin öncelikli tercihi haline geldiklerini belirten Özkan;“TEMSA bizim için doğru bir partner. Onlardan aldığımız güçle ilerliyoruz. Çok zorlu geçen süreçlerde başarılı olmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Yaşaroğlu Otomotiv olarak her zaman müşterimizin yanında olmaya, onlara TEMSA ayrıcalıklarını, avantajlarını anlatmaya devam ediyoruz. Müşteri ile aramızda kurduğumuz doğru iletişim sürecinin olumlu sonuçlarını da yılın ilk üç ayında alıyoruz. 2017’de 2018 yılının Prestij’in altın yılı olacağını ifade etmiştim. Veriler de bunun doğruluğunu gösteriyor. Hesabını bilen müşteri TEMSA alıyor. Şu an Mart sonu itibariyle, 65 adet sıfır Prestij SX satışı gerçekleştirdik. 25 adet de onaylanan proje işimiz var. İkinci elde ise 75 adetlik bir hacme ulaştık. Sıfır Safir satışımız 3 adet oldu, 2 adet de onaylanan projemiz var” dedi.Üç aylık veriler olumlu gelişmeler gösterdiğine dikkat çeken Özkan, ekonomik gelişmelere paralel olarak bu yıl sıfır ve ikinci el olmak üzere 1000 adetlik bir satış hacmine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Özkan şöyle devam etti:“Şartların uygun olduğu dönemde herkes satış yapabilir ama önemli olan kötü zamanlarda müşterinin yanında olabildiğini göstermek çok önemli. Bu kapsamda TEMSA Prestij’in müşterilerimize bir hediye olduğuna inanıyoruz. Bir Prestij, aylık tüketimi ile 3-4 bin TL’yi aşan bir avantaj sağlıyor. Yani bir şoförün maaşını ödüyor” dedi.