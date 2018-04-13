Otokar Sultan LF ile yeni bir dönem başlıyor

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13 Nisan 2018, 17:52

Otobüs pazarının lideri Otokar, Türkiye'nin dört bir yanındaki teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni nesil otobüsleri ile şehir içi ulaşımda konfor, ekonomi ve güvenliği bir arada sunan Otokar otobüsleri, Kızıltepe 1 No'lu Minibüsçüler Kooperatifi'nin de tercihi oldu.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, toplu taşımada son yıllarda en çok tercih edilen otobüsü Sultan ile sektöre yön vermeye devam ediyor. 55 yıldır müşteri beklentileri doğrultusunda geliştirdiği şehiriçi otobüsleriyle belediyelerin, özel halk otobüsçülerinin ve kooperatiflerin ilk tercihi olan Otokar, Mardin Kızıltepe 1 No'lu Minibüsçüler Mot. Taş. Kooperatifi'ne 48 adet Sultan LF teslimatı gerçekleştirdi.İpek Yolu'nun kavşağında yer alması nedeniyle tarihi boyunca önemli bir yerleşim merkezi olma özelliğini koruyarak, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin Kızıltepe'de, artan yolcu kapasitesini karşılamak, ilçeler arasındaki ulaşıma konfor katmak için tercih edilen Sultan LF'nin teslimatı, geniş katılımlı bir törenle gerçekleşti.Mardin’de toplu ulaşıma özendirmek, daha konforlu bir hizmet sağlamak, esnafın da maliyetlerini düşürüp, kazancını artırmak için yürütülen dönüşüm çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda Otokar Sultan LF'nin tercih edildiğini belirten Kızıltepe 1 No'lu Minibüsçüler Mot. Taş. Kooperatifi Başkanı Şehmuz Gökçe, "Yeni otobüslerimiz vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Bölgemizdeki tüm sorunları göz önünde bulundurarak daha güvenli, konforlu, daha modern bir ulaşım alt yapısı hazırladık. Şoför esnafımızı büyük ve masraflı araçlardan kurtarıp, şehir içi toplu taşımacılığa manevra kabiliyeti yüksek, düşük işletme maliyetlerine sahip araçları tercih ettik. Araçlarımız engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun. Alçak tabanlı, içi yüksek tavanlı, biniş rampası yer alan ve yolcusuna rahatlık sağlayan Otokar Sultan LF otobüslerimizle kaliteli, huzurlu bir ulaşım imkanı sunulacak" açıklamasını yaptı.Mardin’in modernleşen şehir içi ulaşımında Sultan LF’nin tercih edilmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül ise şöyle konuştu; “Belediyeler, özel halk otobüsçüleri ve kooperatiflerin beklentileri doğrultusunda geliştirdiğimiz Sultan LF, Mardinlilere rahat bir yolculuk imkanı sunarken, düşük işletme giderleri, düşük yakıt tüketimi, satış sonrası hizmetleri ile kullanıcısının yüzünü güldürecek. Modern tasarımı, çevreciliği, gelişmiş teknik özellikleri, zengin donanımlarıyla Sultan LF’ler Mardin’in modern yüzünün temsilcisi olacak. Yeni araçların Mardinlilere hayırlı olmasını dileriz" dedi.Otokar’ın Sultan LF alçak tabanlı araçlarıyla Mardin Kızıltepe’de yeni bir dönüşüm yaşandığını belirten Otokar Bayi Unat Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Unat, “Bölge halkımız bu günlere kadar ulaşımda sıkıntılar yaşamıştır. Ulaşımlarını konforlu olmayan şekilde sağlamaya çalışmışlardır. Sultan LF’nin yüksek yolcu kapasitesi, geniş yolcu sahanlığı ve değişik koltuklandırma alternatifleri ile bölge halkı konfor içinde seyahat etme imkanına kavuşacaktır. Biz Unat Otomotiv ailesi olarak her zamanki gibi servis ve satış ağı hizmetlerimize itinayla devam ederek halkımıza ulaşım konusunda en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bu çalışmalarından ötürü teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.Sınıfının tek tam alçak tabanlı otobüsü olma özelliğine sahip olan Sultan LF, yolcu kapasitesi, engelli yolcu rampası, geniş yolcu alanı, rampaları kolayca tırmanmasını sağlayan yüksek tork değeriyle de dikkat çekiyor. Yolculardan ayrılmış özel sürücü bölgesi, kısa vites kolu ve konforlu sürüşü ile rakiplerinden ayrışan Sultan LF'de klima, kamera ve kayıt sistemleri, dijital hat tabelaları gibi zengin donanımlar standart olarak sunuluyor. Güçlü motoru ile her türlü yol koşulunda üstün performans sunan Sultan LF, hafif gövde yapısı ile güç ve ekonomiyi birlikte sunuyor. 8.4 metrelik uzunluğa sahip Sultan LF, şehir içi ulaşımda fark yaratıyor.