Asya, filosunu Stralis çekiciler ile güçlendirdi

IVECO Gaziantep yetkili satıcısı Üstün-İş tarafından Hatay, İskenderun’da faaliyet gösteren Asya Taşımacılık Ticaret ve Pazarlama firmasına 10 adet Stralis AT440S46T/P RR Euro VI C emisyon normuna sahip, PTOlu ve retarderlı araç teslimatı gerçekleştirildi.

Iveco Asya Taşımacılık ve Ticaret AŞ’ye satışını gerçekleştirdiği 10 adet Stralis çekiciyi teslim etti.