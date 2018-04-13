|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Asya, filosunu Stralis çekiciler ile güçlendirdi
13 Nisan 2018, 17:33
Iveco Asya Taşımacılık ve Ticaret AŞ’ye satışını gerçekleştirdiği 10 adet Stralis çekiciyi teslim etti.
IVECO Gaziantep yetkili satıcısı Üstün-İş tarafından Hatay, İskenderun’da faaliyet gösteren Asya Taşımacılık Ticaret ve Pazarlama firmasına 10 adet Stralis AT440S46T/P RR Euro VI C emisyon normuna sahip, PTOlu ve retarderlı araç teslimatı gerçekleştirildi.
Araçların teslimatı İskenderun Payas’ta müşterimize ait araç parkında yapıldı. Şirket yetkilisi Mehmet Sait Eksik’e plaket verilen törene firma ortağı Şaban Eksik ve IVECO Gaziantep Bayisi Eyüp Zengin de katıldılar. Araçları kullanacak olan sürücülere IVECO sürücü eğitim yöneticisi Mehmet Er tarafından 1 günlük teorik ve pratik eğitim verildi. IVECO Teknik Bölge Müdürü Ertuğrul Sınar tarafından satış sonrası konularında bilgilendirme yapıldı. Araç parkında 125 adet araç bulunan firma, İskenderun bölgesinde limandan haddanelere hurda taşımacılığı gerçekleştiriyor. Bundan dolayı sağlam şasi ve göreve uygun araç satin alımının önemli olduğunu vurgulayan firma yetkilisi IVECO ile yaptıkları işbirliğinden memnun olduklarını dile getirdi.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.