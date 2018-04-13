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Asya, filosunu Stralis çekiciler ile güçlendirdi

Asya, filosunu Stralis çekiciler ile güçlendirdi

Tarih 13 Nisan 2018, 17:33

Iveco Asya Taşımacılık ve Ticaret AŞ’ye satışını gerçekleştirdiği 10 adet Stralis çekiciyi teslim etti.

IVECO Gaziantep yetkili satıcısı Üstün-İş tarafından Hatay, İskenderun’da faaliyet gösteren Asya Taşımacılık Ticaret ve  Pazarlama firmasına 10 adet Stralis AT440S46T/P RR  Euro VI C emisyon normuna sahip, PTOlu ve  retarderlı araç teslimatı gerçekleştirildi.



Araçların teslimatı İskenderun Payas’ta müşterimize ait araç parkında yapıldı. Şirket yetkilisi Mehmet Sait Eksik’e plaket verilen törene firma ortağı Şaban Eksik ve IVECO Gaziantep Bayisi Eyüp Zengin de katıldılar. Araçları kullanacak olan sürücülere  IVECO sürücü eğitim yöneticisi Mehmet Er tarafından 1 günlük teorik ve pratik eğitim verildi. IVECO Teknik Bölge Müdürü Ertuğrul Sınar tarafından satış sonrası konularında bilgilendirme yapıldı. Araç parkında 125 adet araç bulunan firma, İskenderun bölgesinde limandan haddanelere hurda taşımacılığı gerçekleştiriyor. Bundan dolayı sağlam şasi ve göreve uygun araç satin alımının önemli olduğunu vurgulayan firma yetkilisi IVECO ile yaptıkları işbirliğinden memnun olduklarını dile getirdi.

 

 

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