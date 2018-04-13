|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Ford Trucks’ın Rusya distribütörü TURBOTRUCKS oldu
13 Nisan 2018, 17:13
Orta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, Rusya, Türkî Cumhuriyetleri ile Avrupa’da büyümesine devam eden Ford Trucks, Rusya’da TURBOTRUCKS şirketiyle yaptığı son iş birliği anlaşması ile bölgedeki varlığını daha da güçlendirdi.
Ford Trucks, Rusya’daki tek yetkili distribütörü olan TURBOTRUCKS’ın geniş ağından yararlanarak müşterilerine satış, satış sonrası, yedek parça ve ikinci el kamyon satışı hizmetleri sunacak.
TURBOTRUCKS ile kurulan güçlü iş birliğini geleceğe taşıyacaklarını belirten Ford Trucks İhracat Pazarları Direktörü Emrah Duman, “Bu iş birliği, Rusya'daki dağıtım stratejimizi yeniden yapılandırmamızı, ayrıca satış ve satış sonrası ağımızı hızla genişletmemizi ve Rusya genelinde yedek parça dağıtımı konusunda önemli gelişme kaydetmemizi sağlayacak.” dedi.
Uluslararası büyümesini sürdüren Ford Trucks, global stratejisinde önemli bir yere sahip olan Rusya’da, TURBOTRUCKS firması ile iş birliği yaparak bayii teşkilatını ve servis ağını daha da güçlendirdi. Ford Trucks, ağır ticari araçlarının Rusya’daki tek yetkili distribütörü olan TURBOTRUCKS ile iki yıl içinde Rusya'nın büyük şehirleriyle birlikte tüm ana ulaşım rotalarına ulaşmış olacak.
Ford Trucks’ın, Rusya’da geniş bir ağa sahip olan TURBOTRUCKS ile yaptığı iş birliği, Swissotel Hotel Moskova’da düzenlenen bir basın toplantısı ile duyuruldu. Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ve Ford Trucks İhracat Pazarları Direktörü Emrah Duman’ın yanı sıra TURBOTRUCKS Yönetim Kurulu Üyesi ve Rusya Genel Müdürü Serge Van Hulle’nin katıldığı toplantıda, ayrıca Hoet Ailesi ve Ackermans&Van Haaren Yatırım Şirketi hissedarları ile Global CEO’su Piet Wauters hazır bulundu.
“En yüksek düzeydeki müşteri hizmetimizi Rusya’da da sunmaya kararlıyız”
Toplantıda konuşma yapan Ford Trucks İhracat Pazarları Direktörü Emrah Duman şunları söyledi: “İlk görüşmemizden itibaren aynı iş vizyonunu ve DNA'yı paylaştığımızı gördüğümüz TURBOTRUCKS ile kurduğumuz iş ortaklığını geleceğe taşıyacağımızı biliyoruz. Bu iş birliği, Rusya'daki dağıtım stratejimizi yeniden yapılandırmamızı, ayrıca satış ve satış sonrası ağımızı hızla genişletmemizi ve Rusya genelinde yedek parça dağıtımı konusunda önemli gelişme kaydetmemizi sağlayacak. Yeni iş ortağımız TURBOTRUCKS ile satış, servis ve yedek parça odaklı özel tesisler aracılığıyla en yüksek düzeyde müşteri hizmeti ve rekabetçi satış sonrası hizmet çözümleri sunmaya kararlıyız. TURBOTRUCKS ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyor ve markamızı Rusya'da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. ”
Ford Trucks, Rusya’da 20 yıldan üzün süredir, başta kamyon sektörü olmak üzere, dünyanın lider otomotiv markalarını temsil eden TURBOTRUCKS’ın geniş ağından yararlanarak Ford Trucks müşterilerine satış, satış sonrası, yedek parça ve ikinci el kamyon satışı hizmetleri sunacak. TURBOTRUCKS aracılığıyla iki yıl içinde Rusya'nın büyük şehirleriyle birlikte tüm ana ulaşım rotalarına ulaşmayı planlayan Ford Trucks, bu anlaşmayla Rusya’daki satış ve hizmet ağını genişletmeye devam edecek.
Yurtdışındaki yedek parça operasyonlarını mükemmelleştirmek amacıyla bölgedeki farklı ülkelerde yedek parça depolarını devreye alan Ford Trucks, TURBOTRUCKS ile yaptığı anlaşma ile Rusya’daki müşterilerinin yedek parçaya erişimini daha da kolaylaştırıyor. Ana yedek parça deposu Moskova'da bulunan Ford Trucks, TURBOTRUCKS’ın geniş ağında bulunan tüm noktalara yedek parça hizmeti verecek.
Doğu ve Orta Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, Türkî Cumhuriyetleri ile Rusya’da uluslararası büyümesini sürdüren Ford Trucks, 2020 itibarıyla toplam 50 ülkede var olmayı hedefliyor. Yarım yüzyılı aşan tasarım ve üretim deneyimini pazara özgü ürün geliştirme konusundaki uzmanlığı ile birleştiren Ford Trucks, uluslararası ürün stratejisini kanıtlanmış kalite, dayanıklılık ve verimlilik performansı ile destekliyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.