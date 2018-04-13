Ford Trucks’ın Rusya distribütörü TURBOTRUCKS oldu

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13 Nisan 2018, 17:13

Orta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, Rusya, Türkî Cumhuriyetleri ile Avrupa’da büyümesine devam eden Ford Trucks, Rusya’da TURBOTRUCKS şirketiyle yaptığı son iş birliği anlaşması ile bölgedeki varlığını daha da güçlendirdi.

“En yüksek düzeydeki müşteri hizmetimizi Rusya’da da sunmaya kararlıyız”

Ford Trucks, Rusya’daki tek yetkili distribütörü olan TURBOTRUCKS’ın geniş ağından yararlanarak müşterilerine satış, satış sonrası, yedek parça ve ikinci el kamyon satışı hizmetleri sunacak.TURBOTRUCKS ile kurulan güçlü iş birliğini geleceğe taşıyacaklarını belirten Ford Trucks İhracat Pazarları Direktörü Emrah Duman, “Bu iş birliği, Rusya'daki dağıtım stratejimizi yeniden yapılandırmamızı, ayrıca satış ve satış sonrası ağımızı hızla genişletmemizi ve Rusya genelinde yedek parça dağıtımı konusunda önemli gelişme kaydetmemizi sağlayacak.” dedi.Uluslararası büyümesini sürdüren Ford Trucks, global stratejisinde önemli bir yere sahip olan Rusya’da, TURBOTRUCKS firması ile iş birliği yaparak bayii teşkilatını ve servis ağını daha da güçlendirdi. Ford Trucks, ağır ticari araçlarının Rusya’daki tek yetkili distribütörü olan TURBOTRUCKS ile iki yıl içinde Rusya'nın büyük şehirleriyle birlikte tüm ana ulaşım rotalarına ulaşmış olacak.Toplantıda konuşma yapan Ford Trucks İhracat Pazarları Direktörü Emrah Duman şunları söyledi: “İlk görüşmemizden itibaren aynı iş vizyonunu ve DNA'yı paylaştığımızı gördüğümüz TURBOTRUCKS ile kurduğumuz iş ortaklığını geleceğe taşıyacağımızı biliyoruz. Bu iş birliği, Rusya'daki dağıtım stratejimizi yeniden yapılandırmamızı, ayrıca satış ve satış sonrası ağımızı hızla genişletmemizi ve Rusya genelinde yedek parça dağıtımı konusunda önemli gelişme kaydetmemizi sağlayacak. Yeni iş ortağımız TURBOTRUCKS ile satış, servis ve yedek parça odaklı özel tesisler aracılığıyla en yüksek düzeyde müşteri hizmeti ve rekabetçi satış sonrası hizmet çözümleri sunmaya kararlıyız. TURBOTRUCKS ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyor ve markamızı Rusya'da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. ”Ford Trucks, Rusya’da 20 yıldan üzün süredir, başta kamyon sektörü olmak üzere, dünyanın lider otomotiv markalarını temsil eden TURBOTRUCKS’ın geniş ağından yararlanarak Ford Trucks müşterilerine satış, satış sonrası, yedek parça ve ikinci el kamyon satışı hizmetleri sunacak. TURBOTRUCKS aracılığıyla iki yıl içinde Rusya'nın büyük şehirleriyle birlikte tüm ana ulaşım rotalarına ulaşmayı planlayan Ford Trucks, bu anlaşmayla Rusya’daki satış ve hizmet ağını genişletmeye devam edecek.Yurtdışındaki yedek parça operasyonlarını mükemmelleştirmek amacıyla bölgedeki farklı ülkelerde yedek parça depolarını devreye alan Ford Trucks, TURBOTRUCKS ile yaptığı anlaşma ile Rusya’daki müşterilerinin yedek parçaya erişimini daha da kolaylaştırıyor. Ana yedek parça deposu Moskova'da bulunan Ford Trucks, TURBOTRUCKS’ın geniş ağında bulunan tüm noktalara yedek parça hizmeti verecek.Doğu ve Orta Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, Türkî Cumhuriyetleri ile Rusya’da uluslararası büyümesini sürdüren Ford Trucks, 2020 itibarıyla toplam 50 ülkede var olmayı hedefliyor. Yarım yüzyılı aşan tasarım ve üretim deneyimini pazara özgü ürün geliştirme konusundaki uzmanlığı ile birleştiren Ford Trucks, uluslararası ürün stratejisini kanıtlanmış kalite, dayanıklılık ve verimlilik performansı ile destekliyor.