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Yaz lastiğine geçerken bunlara dikkat edilmeli

12 Nisan 2018, 15:40

Yaz lastiğine geçiş sürecinde iki soru öne çıkıyor. Araçtan çıkarılan kış lastikleri nasıl saklanmalı ve korunmalı? Kış boyunca depoda bekleyen yaz lastiklerini takarken nelere dikkat edilmeli?