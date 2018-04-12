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Ege Fren, Automechanika İstanbul’da yerini aldı
12 Nisan 2018, 15:30
Bayraktar Grubu bünyesinde otomotiv tedarik sanayinin öncü ve yenilikçi kuruluşu olarak faaliyet gösteren Ege Fren, Türkiye'nin lider uluslararası otomotiv endüstrisi fuarı Automechanika İstanbul’a katıldı.
Avrupa’nın önde gelen ticari araç üreticilerinin orijinal fren, fren parçaları ve işlemeli otomotiv parçaları tedarikçisi olan Ege Fren, 5-8 Nisan 2018'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Automechanika İstanbul’a katıldı. Ziyaretçiler, Ege Fren standında Ege Fren’in ürün portföyüne eklediği yeni disk fren ve kampana fren körüklerini inceleme fırsatı buldu. Standı ziyaret edenler ayrıca Ege Fren’in Türkiye’de tek yetkili satıcısı olduğu, Avrupa’nın önde gelen disk balata üreticilerinden Lumag firmasının ürünleri ve yine Türkiye’de tek yetkili satıcısı olduğu TVS firmasının ağır ticari araçlar için ürettiği kampana fren balataları hakkında da bilgi sahibi oldu.
Frenin ustaları ile Lumag firması yönetimini bir araya getiren davet
Ege Fren, Automechanika İstanbul fuarında 7 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen davette 2016 yılı başında iş birliğine başladığı disk balata üreticisi Lumag firması yetkilileri ile yurtiçi bayilerini ve fren servislerini buluşturdu. Ege Fren’in standında gerçekleşen davet, Ege Fren Genel Müdürü Sinan Akın, Lumag firması Satış Direktörü Radostaw Sypniewski, Ege Fren Yedek Parça Müdürü Fatih Kömürcü’nün katılımlarıyla gerçekleşti.
1988 yılında Polonya’nın Budzyn şehrinde kurulan Lumag şirketi, özellikle 2013 yılında yaptığı yeni yatırımlarla Avrupa’nın önde gelen üretim tesislerinden birisine sahip hale geldi. Firma tam otomasyonlu ve çevreye duyarlı üretim tesislerinin yanı sıra test ekipmanları ve kalite sistem sertifikaları ile satışının % 90’lık bölümünü Avrupa OEM ve yenileme pazarlarına gerçekleştiren önemli bir Avrupalı şirket.
Ege Fren istikrarla büyümeye devam ediyor
1987 yılında İzmir’de kurulan Ege Fren, Bayraktar Grubu ve dünyanın önde gelen otomotiv teknoloji şirketlerinden Meritor ortaklığında faaliyet gösteriyor. Otomotiv ana sanayi için fren, fren alt parçaları ve işlemeli otomotiv parçaları üreten Ege Fren, yurt içi ve yurt dışında global markaların tedarikçisi ve lisanslı üreticisi konumunda bulunuyor. Otomotiv ana sanayinin yanı sıra yenileme pazarında da hizmet veren kuruluş, yedek parça organizasyonu ile yurt içi ve yurt dışındaki hedef pazarlara da ulaşıyor.
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