Bridgestone lastikler ayağınıza geliyor

12 Nisan 2018, 15:17

Hızlı bakım ve servis zinciri Otopratik, lastiklerini değiştirmeye fırsat bulamayan İstanbullular için özel bir kampanya hazırladı.

İstanbul'da 9 noktada bulunan Otopratik müşterileri, 4 adet Bridgestone binek lastik alımlarında Alfred Concierge Services özel hizmetine sahip oluyor. Diledikleri yerden araçları ücretsiz olarak alınıp, Bridgestone lastikleri monte edilerek araç sahibine teslim ediliyor.Üstelik Bridgestone’dan her 500 TL’lik binek lastik alımına 50 TL indirimin sunulduğu bu kampanyadan yararlanmak için son tarih ise 31 Mayıs 2018.



Brisa güvencesiyle hızlı bakım ve servis hizmetleri veren Otopratik, yoğun şehir yaşamı içerisinde lastiklerini değiştirmeye vakit bulamayanlar için bir kampanya başlattı. Otopratik’in İstanbul’daki dokuz mağazasının birinden ya da Bridgestone’un 0850 410 4300 numaralı çağrı merkezinden dört adet Bridgestone binek lastik alımı yapan sürücülere özel olarak tasarlanan Alfred Vale Hizmeti sunuluyor. Araçlar özel şoför hizmetiyle arzu edilen noktadan alınıyor, Otopratik'in tecrübeli ekipleri tarafından lastik montaj işlemleri gerçekleştiriliyor ve yeniden arzu edilen noktaya ücretsiz olarak teslim ediliyor.



16 Nisan - 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanya kapsamında Bridgestone’dan her 500 TL ‘lik binek lastik alımına 50 TL indirim sunuluyor.



Tek noktada aracınızın tüm ihtiyaçlarını karşılayın

Her marka ve model binek ile hafif ticari araca garantili olarak hizmet veren Otopratik mağazalarında, ihtiyaç duyulan 52 farklı noktayı kapsayan check up hizmeti sağlanıyor. Bu hizmetler arasında başlıca; Brisa’nın öncü lastik markaları Bridgestone ve Lassa markalı lastik satış ve sökme&takma hizmeti, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata & disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım bulunuyor. Otopratik mağazalarında aynı zamanda, her araç marka/modeli için özelleştirilmiş çeşitli periyodik bakım paketleri sunuluyor.



Yenilenen web sitesi Otopratik.com.tr üzerinden araç kullanıcıları online olarak diledikleri hizmetler için teklif ve randevu alabiliyor. Sitede aynı zamanda sürücülerin emniyetli ve konforlu bir sürüş için dikkat etmesi gereken faydalı bilgiler ve sunulan hizmetler de yer alıyor.