Thermo King yetkili servislerinde fırsatlar sürüyor

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12 Nisan 2018, 15:14

Thermo King, Satış Sonrası Hizmetlerinde, fırsatlar sunuyor.

Doğuş Otomotiv Distribütörlüğünde Türkiye faaliyetlerini sürdüren dünyanın lider soğutucu markası Thermo King, kullanıcılarının yaz aylarına bakımlı girmeleri için Satış Sonrası Hizmetlerde özel fırsatlar sunuyor.Thermo King müşterileri, servis hizmetlerinde yedek parçadan işçilik ücretlerine kadar birçok fırsat sunan farklı kampanya seçeneklerinden yararlanabiliyor.1 Nisan - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında tüm dizel tır ve kamyon ünitelerinin bakım, parça ve işçilik ücretlerinde yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.Thermo King, eski dostlar olarak tanımladığı sadık müşterilerini de unutmuyor. 1 Nisan- 30 Eylül 2018 tarihleri arasında serviste işlem yaptıran her ünite için yüzde 25’e varan indirim uygulanacak. Tüm yedek parçaları kapsayan kampanyada 3 yaşındaki ünitelere yüzde15, sonraki her yaş için artı yüzde 1 indirim uygulanacak. İndirim oranı yüzde 25 ile sınırlı olacak.Thermo King, orijinal yedek parça kullanımının önemine dikkat çekerek, ünitenin gerçek performansını ortaya koyabilmesi adına orijinal yedek parça kullanımının en önemli kriter olduğunu belirtiyor.Yatırımı koruyan ve ilk günkü performansın korunmasını sağlayan orijinal yedek parçalar, Thermo King ünitelerinde olduğu gibi en zorlu testlerden geçiriliyor. Uzun ömürlü bu parçalar işletme maliyetlerini minimuma indirirken, üniteden maksimum performans elde edilmesini sağlıyor.Thermo King, Türkiye pazarında dizel soğutma sistemlerinde en geniş ürün gamına sahip, Türkiye'ye girmiş ilk dizel cihaz, Türkiye'de monte edilmiş ilk araç kliması gibi bu sektörde 'ilk'leri gerçekleştirmiş bir markadır.