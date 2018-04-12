SANY dev projelerde yer almaya devam ediyor

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12 Nisan 2018, 15:08

Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Havalimanı gibi Türkiye’nin en büyük projelerinde kendini kanıtlayan SANY, Gayrettepe ve 3. Havalimanı arasında yapımı devam eden metro projesinde de.

Çeyrek asırlık birikimi, çok sayıda ülkede bulunan üretim merkezleri ve geniş ürün gamı ile dünyanın en büyük 5 iş makinası üreticisinden biri olan SANY, Türkiye’de de parmakla gösterilen bir konuma sahip. Bugün Türkiye’nin dev projeleri olarak adlandırılabilecek Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Havalimanı gibi projelerde dahi SANY’nin ASCENDUM Makina güvencesiyle pazara sunduğu paletli vinç ve fore kazık makinalarının ağırlığını görmek bu durumun en büyük kanıtı. Gayrettepe ve 3. Havalimanı arasındaki çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği metro hattında görevli firmalardan gelen dönüşler de SANY’in sahada rakip tanımadığı yönünde.Dünyanın en büyük havalimanı olma iddiasıyla yola çıkılan ve ilk etabının 29 Ekim tarihinde açılması planlanan 3. Havalimanı’nın şehir merkeziyle bağlantısının sağlanması noktasında Gayrettepe ve Havalimanı arasındaki metro projesinde çalışmalar rekor hızla sürüyor. 2 etap şeklinde gerçekleştirilen, 6 ilçeden geçecek ve toplam 13 istasyona sahip olacak olan metro hattı totalde 66 kilometre uzunluğunda olacak. Hattın ilk etabında yer alan Göktürk istasyonunda görev alan HNM Zemin firmasının sahibi Hikmet Ersoy, “Metro hattında önemli ölçüde yol kat ettik. Şimdilerde Göktürk istasyonundaki kazıkların yerleştirilmesi görevini yürütüyoruz. Şu anda 5. istasyondayız, tüm hattın 2 ila 3 yıl arasında tamamlanacağını öngörüyoruz” diyor.“Göktürk istasyonunda toplam 6 iş makinası çalışıyor ve bunların 3 tanesi SANY. Firmamız bünyesinde 3 adet 60 tonluk SANY paletli vinç kullanıyoruz. Gerek fiyat-performans açısından rakipsiz olması gerekse sektörden aldığım olumlu referanslar SANY ile çalışmamda etkili oldu. Bugün de görüyoruz ki demirlerin kuyuya indirilmesi, gelen tırlardan indirmelerin yapılması, saha içerisindeki ağır tonajlı ürünlerin sevkiyatı gibi fonksiyonu içerisinde yapabileceği tüm işlemleri eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebiliyor” diyen Ersoy, SANY’nin böylesi büyük projeler için biçilmiş kaftan olduğunu ifade ediyor.Göktürk istasyonunda yer alan firmalardan Tuğzemin / Tuğlacılar İnşaat’ta şantiye formeni olarak görev yapan Yasin Candemir de SANY’nin metro hattında işleri çok kolaylaştırdığı görüşünü paylaşıyor. “Bizler için genelde makinada en önemli kriter boru çakıp, çekme kapasitesi oluyor. Bu da makinanın tork gücü ile alakalı. Bu yüzden SANY ile çalışmayı istedik. Şu anda kullandığımız SR365RC10 model fore kazık makinasından oldukça memnunuz. Çalışmalar sırasında en ufak bir sorunla bile karşılaşmadık” diyerek SANY’nin sahada bir numaralı destekçileri olduğunun altını çizen Candemir, bölgede çalışan diğer firmalardan da aynı dönüşleri aldıklarını aktarıyor.Bugün SANY dendiğinde bulunulan mekân ya da kullanılan iş makinası fark etmeksizin herkesin fikir birliğinde olduğu tek bir konu var: SANY sahada kaliteli işlerin markası. Sektör temsilcileri arasında sıklıkla dillendirilen bu görüşün en net yansımasını da Türkiye’nin en önemli projelerinde SANY varlığı ile görmek mümkün. Söz konusu tabloyu mutluluk ve gurur verici olarak yorumlayan SANY Satış Müdürü Yardımcısı Ali Çeliker, “Geçtiğimiz yıl satışını yaptığımız SANY paletli vinçler ve fore kazık makinalarının büyük kısmı bugün İstanbul’un en itibarlı projelerinde kullanılıyor. En zorlu işlerde alınan başarılarda yine SANY’nin etkisi görülüyor. Dolayısıyla sektörde SANY’ye karşı artan ilgiyi açıklamak pek de güç olmuyor” diyor.Böylesi başarı tablosunun oluşmasında ASCENDUM Makina’nın etkisinin olduğunu da göz ardı etmemek gerektiğini vurgulayan Çeliker, “İş makinaları alanında stoklu çalışmak bir tür zorunluluk. Stoklu çalışabilmek için de finansal bir birikim gerek. Ayrıca satış sonrası hizmetler için belli bir yatırım gerekiyor. Müşteri gözünden bakılacak olursa da ASCENDUM Makina markasının finansal gücü, firma kültürü ve 25 yıllık tecrübenin varlığı müşterilere kendini güvende hissettiriyor. Doğal olarak bu da SANY’yi tercih etmek isteyenlerin ikinci kez düşünmek istemesine gerek bırakmıyor” diyor ve ekliyor: “Bugüne dek ASCENDUM Makina ve SANY işbirliği ile hedeflediğimizden çok daha büyük başarılar elde ettik. İlerleyen dönemler için de SANY’nin pazarda emin adımlarla yoluna devam edeceğinden en ufak bir şüphemiz yok.