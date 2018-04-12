Tırsan, İtalya'da ofis açtı

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12 Nisan 2018, 14:46

Avrupa’daki satışlarını kesintisiz şekilde arttırmaya devam eden Tırsan, hizmet ağını genişleterek 6 Nisan Cuma günü İtalya ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Ana ulaşım ağlarının merkezinde yer alan Verona Interporto Quadrante Europa'daki yeni ofisi ile Tırsan, Kässbohrer markasıyla hem İtalya hem de komşu ülkelerdeki iş ortaklarına yakından çözüm sunacak.Avrupa’nın en hızlı büyüyen treyler markası Tırsan, müşterilerine daha yakın olmak ve onların ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabilmek için farklı ülkelerde de yatırım yapmaya devam ediyor. 6 Nisan Cuma günü lojistiğin kalbi olarak bilinen Verona Interporto Quandrante Europa’da gerçekleşen açılışta, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu, Kässbohrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken, Tırsan Treyler Ürün Yönetimi Müdürü Çetin Sarvan ve Kässbohrer İtalya Ülke Müdürü Kuntay Özkan yerini alırken, Conzorzio Zai Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Giandomenico Allegri, Sommacampagna Vali Yardımcısı, İtalyan Yatırım Ajansı Yetkilileri (Invitalia), İtalyan Dış Ticaret Odası Yetkilileri (Ice), Unicredit Bölge Temsilcileri bölgenin önemli intermodal taşımacılık yapan nakliye firmaları ve tedarikçileri katılım gösterdi.Kässbohrer çatısı altında müşterileriyle buluşan ve Tırsan’ın Avrupa’daki büyüme stratejisinde de önemli bir rol oynayacak olan ofis, konumu sayesinde sadece İtalya’daki değil komşu ülkelerde bulunan müşterilerine de sunmuş olduğu hizmetlerle avantaj sağlayacak.Tırsan’ın en önemli semi-treyler pazarlarından biri olan İtalya’da satışları son yıllarda hızlı bir yükselişe geçti. Şirket, bir önceki yıla kıyasla 2017’de satış adedini %42 oranında artırırdı. Bununla birlikte 2018 yılının ilk ayında, tüm 2017 yılının yarısından fazlası kadar trafiğe kayıt gerçekleştirmeyi başardı.Açılış konuşmasını gerçekleştiren İffet Türken, misafirlere Kässbohrer’in 125 yıllık başarı hikayesini aktardı. Tırsan’ın yenilikçi çözümler geliştirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaya odaklandığını vurgulayan Türken, “Tırsan olarak, 55'ten fazla ülkede 800’ün üzerinde ürün ile doğru müşteriye doğru treyler çözümünü sunmak için Ar-Ge ve iş birliklerine sürekli yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırım ve işbirliklerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.Avrupa’nın en büyük Interporto Limanının Verona’da bulunduğuna dikkat çeken Dr. Giandomenico Allegri, “Yılda 16 bin trenin yurt dışına hareket ettiği ve yapımı devam eden 750 metrelik uzunluğa sahip olacak peron ile İtalya’nın Avrupa ile bağlarını güçlendiriyoruz. Tırsan’ın Kässbohrer markası ile birçok ortak projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Tırsan’ın ofis açmak için Interporto Quandrante Europa’yı seçmesinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.Kuntay Özkan ise, “İtalya'da 60'tan fazla noktada hizmet veren satış öncesi-sonrası ağımız ve Interporto'daki genel merkezimiz ile hem İtalya hem de komşu ülkelerdeki müşteri ve iş ortaklarımıza yakından çözüm sunmaya hazırız” şeklinde konuştu.Karayolu taşımacılık sektörüne 41 yıldır aralıksız hizmet veren Türkiye’nin lider şirketi Tırsan,her daim müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan ürünler üreterek, müşterilerine çözüm ortağı olmaktadır. Sahip olduğu geniş ürün gamı ile dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren Tırsan, satış sonrası hizmetleri ile de her zaman müşterilerinin yanındadır.