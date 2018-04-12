6 milyonuncu otomobil banttan indi

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12 Nisan 2018, 14:17

Yarım asır önce Türkiye’de binek araç üretimine başlayan ve otomobil üretiminde liderliğini koruyan Oyak Renault, bugün 6 milyonuncu otomobilini banttan indirmenin ve 5.5 milyonuncu motor üretimini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor.

Oyak Renault, bugün itibariyle yeni bir rekora imza atarak 6 milyonuncu otomobilin ve 5.5 milyonuncu motorun üretimini gerçekleştirdi. Üretilen 6 milyonuncu araç Polonya’ya ihraç edilen Renault Megane Sedan olurken, fabrikada 6 milyonuncu otomobilin ve 5.5 milyonuncu motorun üretimi üzerine tüm çalışanlarının katılımıyla kutlamalar gerçekleşti.Oyak Renault’nun ürettiği 6 milyonuncu otomobil Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun ve Renault üst yönetimden yetkililerin de katıldığı bir törenle üretim bandından indirildi. Renault markasının birçok araç modelinin Bursa’da doğup dünyaya ihraç edildiğini vurgulayan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, üretilen 6 milyonuncu otomobilin ve 5.5 milyonuncu motorun mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: “Türkiye’de otomobil üretimine başladığımız 1971 yılından bu yana liderliğimizi koruyarak otomobil pazarına yön vermenin gururunu yaşıyoruz. Başlangıçta 20 bin olan araç üretim kapasitemiz bugün 360 binlere yükseldi. 1970'li yıllardan günümüze Türkiye'de üretilen her iki otomobilden birinde Oyak Renault imzası var. Bugün ise yeni bir rekor kırarak 6 milyonuncu otomobili banttan indirmenin, 5.5 milyonuncu motoru üretmenin sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Renault Grubu’nun dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da rekorlarımızı yenilemeye ve başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”1971 yılında Renault 12 modeli ile üretime başlayan Oyak Renault yıllar içerisinde Renault 9, Renault 11, Renault 21, Renault 19, Megane Sedan, Megane Wagon, Symbol, Clio, Fluence, Megane HB, Elektrik motorlu Fluence ZE'den oluşan birçok farklı model ve 17 farklı kasa üretti. Karoseri Montaj Fabrikası, Mekanik Şasi Fabrikası ve Ar-Ge Merkezi ile bir Uluslararası Lojistik Merkezinden oluşan Oyak Renault, Renault Grubu'nun dünya çapındaki 38 üretim merkezinden biri.Oyak Renault 2017’de sadece araç üretimiyle değil, mekanik aksam ve parça imalatında da rekorlara imza attı. Geçen yıl 599 bin 335 adet motor, 271 bin 174 vites kutusu, 383 bin 577 adet şasi takımı üretildi. Bursa’da üretilen mekanik aksamlar, Uluslararası Lojistik Merkezi aracılığı ile Renault Grubu fabrikalarında kullanılmak üzere ihraç edildi. Türkiye’nin 2017 yılında ihraç ettiği 921 bin adet otomobilin 287 bin 915 adedi Oyak Renault tarafından üretildi. Oyak Renault, 70’e yakın ülkeye yaptığı ihracatla, Türkiye’nin toplam otomobil ihracatının yüzde 31’ini gerçekleştirdi.